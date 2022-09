Tvrdí se, že ledovec Thwaites – také známý jako „ledovec soudného dne“, protože dokáže zvýšit hladinu moře o několik stop – visí „za nehty“.

Vědci zjistili, že základna podmořského ledovce eroduje v důsledku globálního oteplování, podle studie Publikováno v Nature Geoscience.

„Thwaites se dnes opravdu drží nehty,“ řekl Robert Larter, mořský geofyzik, který je spoluautorem studie.

„A měli bychom očekávat, že v budoucnu uvidíme velké změny v malých časových měřítcích – dokonce rok od roku – jakmile ledovec ustoupí za mělký okraj na jeho dně.“

Ledovec Thwaites v západní Antarktidě je zhruba velký jako Florida a mohl by zvýšit hladinu moří asi o 16 stop, pokud by spadl do oceánu, což by podle vědců mohlo vést ke zvýšení hladiny moře. Proběhne během následujících tří let.

Nová studie zveřejněná v pondělí odhalila, že antarktický „ledovec soudného dne“ visí „za nehty“. Reuters / NASA / Bulletin prostřednictvím agentury Reuters

Podle hlavního autora Alistaira Grahama badatelé monitorovali stagnaci ledovců „až od poloviny 20. století“ a od poslední dekády zaznamenali téměř dvojnásobnou rychlost rozpadu.

Začátkem tohoto roku mezinárodní skupina vědců Zkuste studovat ledovec Ve snaze pomoci zastavit erozi však skupinu překazil kus ledu z vyčerpaného ledovce.

Satelitní snímek od Evropské vesmírné agentury ukazující polohu „ledovce soudného dne“. Robert Larter/British Antarctic Survey, Evropská kosmická agentura (ESA) prostřednictvím AP

Byl to „skutečně úkol jednou za život,“ uvedl Graham a doufá, že se tým bude moci brzy vrátit na ledovec – kde se vědci domnívají, že před zveřejněním studie probíhala eroze pomalejším tempem.

„Pouhé malé kopnutí do hýždí může vést k velké reakci,“ řekl Graham.