Venus a Serena Williamsové prohrály na US Open, což byl jejich poslední zápas jako duo

Čtvrteční noc znamenala potenciální konec pro tenisové duo sester Williamsových, protože Venus a Serena Williamsové vypadly v prvním kole ženské čtyřhry US Open. Češky Lucy Hradecká a Linda Nosková sestry porazily a zápas dokončily 7-6(5), 6-4.

poté, co mu to řekl časopis Vogue Na začátku srpna se „rozvíjela od tenisu“, očekávalo se, že US Open bude posledním turnajem v kariéře Sereny Williamsové. Bylo by to také naposledy, kdy Serena a Venus společně vystoupily na tenisový kurt, což vedlo k tomu, že vzduch dosáhl prvního kola ženské čtyřhry.

Napětí se ale brzy vytratilo, protože Hradecká s Noškovou porazily duo Williamsové. ESPN Uvedla, že sestry spolu nehrály na turnaji více než čtyři roky a ona nemohla využít „kouzla podpisu“, které s nimi sdílela více než dvě desetiletí. Sestry Williamsové nedokázaly získat převahu po prohraném vyčerpávajícím prvním setu v tie-breaku ani po zotavení z manka 3:0 proti Hradecké a Noskové.

Čeští tenisoví profíci spolu možná před US Open nehráli na velkém turnaji, ale jejich schopnosti to neodrážely. Hradecká a Nosková zpečetily své vítězství a zabránily pozdnímu strkanici, která udělala zápas 4:1 na 4:4. Oba hráči vzbudili u fanoušků respekt, když mluvili o zápase a dvojce Williamsové.

řekla Hradecká v pozápasovém rozhovoru s ESPNpřiznal zklamání davu.

Nosková také vyjádřila svůj obdiv sestrám, podle Los Angeles Times.

„Hrát proti sestrám Williamsovým je pro všechny výjimečný okamžik,“ řekla Nosková.

Než zápas začal, zbožňující dav byl nabitý vzrušením a očekáváním Video s pozdravem K Venus a Sereně Williamsové odstartovali dnes večer. Video s názvem „Double Trouble“, vyprávěné hudebníkem a filmařem QuestLove, oslavuje „dvou ženskou posádku Palmyry“, jak inspirovaly generace sportovců a jejich celkový dopad na svět tenisu, který je „příliš rozsáhlý na to, aby se dal popsat“.

v na ESPN Článek, který sleduje statistiky Venuše i Sereny, uvádí, že sestry Williamsovy vyhrály jako partnerky tři zlaté olympijské medaile a 14 ženských grandslamů. Po krátkém působení mimo tenisový kurt vyhrála Serena 367 hlavních zápasů – nejvíce od ženy v historii tenisu – a ohromila svět na Australian Open 2017, kdy turnaj vyhrála ve dvou měsících těhotenství se svou dcerou Olympií. .