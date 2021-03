Covidové případy po očkování nejsou „překvapivé“

Dr. Anthony Fauci v pátek uvedl, že postvakcinační infekce „průlom“ COVID-19 jsou brány velmi vážně, protože federální představitelé vyjádřili znepokojení nad nárůstem případů koronavirů ve Spojených státech.

Hlavní odborník na infekční onemocnění v zemi během virtuálního briefingu o koronaviru v Bílém domě uvedl: „Pokud jde o pokročilé případy lidí, kteří byli očkováni a nakonec nakaženi, je zřejmé, že to je věc, kterou bereme velmi vážně a následujeme úzce.”

Fauci vysvětlil, že některé pronikající infekce u plně očkovaných jedinců nejsou zcela neobvyklé při jakémkoli očkování.

„Superinfekce u každé vakcíny si všimnete, když očkujete desítky, desítky a desítky milionů lidí, takže to v některých ohledech nepřekvapuje,“ řekl Fauci.

Fauci řekl: „Jednou z důležitých věcí, které je třeba udělat, je provést sekvenci genomu viru, který je pronikajícím virem“, aby bylo možné zjistit, zda infekce pochází z původního virového kmene nebo jedna z variant COVID-19.

„Bude velmi důležité vědět, zda pronikly do viru divokého typu, což může naznačovat skutečné snížení imunity nebo zda proniklo do jedné z variant, což by bylo vysvětlitelnější, pokud nemáte dostatečnou zkříženou reaktivitu , “řekl.

Žena čeká na očkování ve Viking Training Center v Eaganu v Minnesotě, 5. března 2021. Anthony Souffley / Star Tribune přes AP

„Takže všechny tyto informace budou shromážděny a budou pro nás velmi užitečné ohledně typu a četnosti porušení, kterých budeme svědky,“ dodal Fauci, ředitel Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci.

Fauciho komentáře přicházejí poté, co stát Minnesota tento týden hlásil 89 průlomových infekcí mezi lidmi, kteří byli plně očkováni proti koronaviru.

Ve středu nebylo hlášeno žádné z 6 798 úmrtí na COVID-19 v Minnesotě, včetně devíti úmrtí, a lékaři naznačili, že i ti, kteří byli po očkování hospitalizováni, měli mírnější onemocnění. Hlásil Star Tribune.

Zdravotní úředníci v Idahu tento týden rovněž uvedli, že bylo hlášeno méně než 100 případů proniknutí COVID-19, Podle KTVB.

Mezitím ředitelka Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Dr. Rochelle Walinsky během briefingu uvedla, že USA registrují v průměru asi 57 000 případů COVID-19 denně a že průměr případů za sedm dní se zvýšil o 7 procent.

Sestra připraví dávku vakcíny COVID-19. John Otti / Pioneer Press prostřednictvím AP, Paul

Walinsky uvedl, že průměr posledních sedmi dnů hospitalizací ve Spojených státech kvůli koronaviru byl asi 4700 – „mírný nárůst“ oproti předchozímu sedmidennímu období.

Kromě toho se míra úmrtnosti související s COVID-19 v zemi nadále „pohybuje“ kolem 1 000 úmrtí denně, uvedl Wallinski.

„Stále mě tato cesta velmi znepokojuje,“ řekla. „Viděli jsme případy a hospitalizace od historických poklesů přes stagnaci k nárůstu.“

“Z minulých špiček víme, že pokud nebudeme nyní mít věci pod kontrolou, existuje reálná možnost, že křivka pandemie opět vzroste,” řekl Walinsky a vyzval Američany, “prosím, berte tento okamžik vážně.”

Během posledních dvou týdnů Spojené státy „důsledně“ očkovaly přibližně 2,5 milionu Američanů denně a země je na dobré cestě k dosažení nového očkovacího cíle prezidenta Bidena, kterým je 200 milionů injekcí během prvních 100 dnů v úřadu, odpověď Bílého domu koronaviru, řekl koordinátor Jeff Zentes.

„S 200 miliony výstřelů za prvních 100 dní bude mít více než polovina dospělých Američanů do 29. dubna alespoň jeden výstřel,“ řekl Zentes.

„Před několika měsíci nikdo nepřemýšlel o dosažení tohoto cíle,“ řekl. „Ale to je nyní možné kvůli agresivním opatřením, která jsme přijali.“

V pátek dostalo 71 procent jedinců ve věku 65 let a více alespoň jednu dávku vakcíny proti koronavirům, podle Zients.

“To je důležité, protože starší lidé bohužel tvoří 80 procent úmrtí COVID,” řekl.

Očkovaní lidé sedí několik minut a čekají, aby se ujistili, že nedochází k alergickým reakcím, ve Viking Training Center 5. března 2021. Anthony Souffley / Star Tribune přes A.

Celkově Zentes řekl, že více než jeden ze tří dospělých dostal alespoň jednu dávku vakcíny.

Od začátku očkování v polovině prosince bylo plně očkováno více než 47,4 milionu Američanů, tj. 14,3 procenta populace.

„Existuje zjevný důvod k optimismu, ale není důvod se uvolňovat,“ řekl Zentes. „Teď není čas pustit naši stráž.“