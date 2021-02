Australian Open, den 8: Rafa Nadal projde testem Fabia Fogniniho v jasných barvách, místní superstar Ash Party zametá kolem osmi | Zprávy

Raphael Nadal zvítězil nad šestnácti nasazeným Italem Fabiem Foninim 6-3 6-4 6-2, aby se v pondělí dostal do čtvrtfinále tenisového turnaje Australian Open. Španělské druhé semeno, které se honilo za grandslamovým titulem č. 21, si udrželo vytrvalost proti Foniniho silnému úderu a skvěle odraženým úderům. A uspořádal schůzku ve čtvrtfinále s pátým semifinále Řecka Stephanosem Tsitsipasem, který se dostal do čtvrtfinále po devátém semifinále Matteo Perrettini odstoupil kvůli namáhání břicha. Mezitím nejlépe hodnocená strana Ash vyhrála dominantní vítězství 6-3 6-4 nad Američankou Shelby Rogersovou, aby se alespoň potřetí v řadě dostala do čtvrtfinále. Ve čtvrtfinále se po vítězství České republiky nad Belgičankou Elise Mertensovou 7-6 (5) 7-5 setká s 25. osazenkou Karolinou Mocovou. Zde jsou výherci od pondělí: