Možná, že průkopnická sonda Mars právě poslala domů poslední strašidelnou fotku

Už je skoro čas Rozloučit se s dalším marťanským přítelem. Spousta misí na Rudou planetu se naposledy odmlčela, některé po mnoha letech úspěšného sběru dat a jiné po krátkém volném pádu jako ohnivá koule. Brzy do tohoto stále rostoucího seznamu přidáme dalšího průzkumníka Marsu – porozumění Možná poslal svůj poslední obrázek domů.

The obrázek Sama je podobná stovkám dalších, které sonda vyslala na Zemi za poslední čtyři roky. Uprostřed snímku je seismometr vozidla, který byl zaměřen na sběr dat o něm Koncentráty A jehož data byla použita v desítkách papírů. Na tomto snímku je však znatelně pokryta jemným červeným prachem, který pokrývá vše na rudé planetě.

Toto je fotka pořízená 6. listopadu 2022:

Tento prach také pokrývá napájecí zdroj InSight. Solární panely byly zakryty hromadně, a proto jsou schopny dodávat méně a méně energie samotnému landeru. Bohužel, InSight měl také štěstí nebo smůlu v oblasti všeobecného klidu pro Martian Dust Devils. I když může být pro samotné nástroje obtížné manipulovat, zatímco se to děje, prachoví ďáblové také odvádějí pozoruhodně dobrou práci při čištění prachem pokrytých solárních panelů.

Dalším faktem hromadění prachu je rozhodnutí o designu, které tým InSight učinil na začátku projektu. Různé metody mohou pomoci odstranit prach ze solárních panelů. Nejběžnějšími typy jsou lišty na stlačený vzduch a lišty stěračů podobné těm, které se nacházejí v autech. Ale inženýři InSight se rozhodli žádný takový systém do své sondy nezahrnout.

Na další nedávné fotografii InSight používá své robotické paže k odstranění části regolitu kolem sebe. Poděkování – NASA/JPL-Caltech

Provádění těchto druhů rozhodnutí je jednou z nejtěžších částí inženýrství. Systémy odstraňování prachu zvyšují hmotnost, a proto stojí více peněz, a to jak při jejich navrhování, tak při jejich přepravě na Mars. Náklady na spuštění stále spotřebovávají značnou část rozpočtu projektu, takže každý systém je kontrolován, zda je to skutečně nutné. V případě Insight tým zjistil, že systém odstraňování prachu nebyl.

K tomuto rozhodnutí vedl jeden kritický faktor – relativně krátké trvání mise Insight jako celku. Bylo plánováno, že na Zemi vydrží pouze jeden rok. Skončilo to čtyřkou.

Co bude dál pro InSight

Video JPL pojednávající o úspěších InSight. Poděkování – kanál YouTube JPL NASA

I bez systému odstraňování prachu mise daleko předčila původní očekávání. Insight si upevnil své místo jako jedna z dosud nejplodnějších sond na Marsu. Její data byla základem pro desítky dokumentů a my jsme pochopili vše od přítomnosti (nebo nedostatku) kapalné vody kolem sondy až po nalezení nějakého magmatu ve stejné oblasti.

Na taková data by byl každý vědecký tým hrdý a účastníci Insightu měli spoustu času vidět blížící se konec. UT poprvé oznámila své problémy s napájením v květnu. Ale i když to posledních šest měsíců bylo silné, možná brzy nastane čas rozloučit se s vnitrozemským průzkumem pomocí seismických průzkumů, geodézie a tepelných transportních misí. Nezůstane zapomenut a možná bude jednoho dne přiveden zpět k životu, až lidé konečně vstoupí do krajin, které ještě nikdo neviděl.

Tento článek byl původně publikován dnešní vesmír od Andyho Thomaswicka. Číst Původní článek je zde.