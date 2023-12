Český prezident očekává „významné změny“ ve válce Ruska proti Ukrajině v roce 2024

„Vývoj konfliktu na Ukrajině ukazuje, že v příštím roce nás čekají výrazné změny. Zatím vše nasvědčuje tomu, že to možná není v tom nejlepším slova smyslu, co chceme. Nastane nová situace a my se s ní budeme muset vypořádat,“ zdůraznil Pavel.

Připomněl, že prezidentské volby se budou konat v roce 2024 v Americe a Rusku. Pokud v Rusku nepřekvapivě vyhraje diktátor Vladimir Putin, bude výsledek v Americe méně jasný.

„Dá se také očekávat, že očekávání voleb povedou k určitým změnám na bojišti, protože prezident Putin dal naprosto jasně najevo, že až do výsledků voleb ve Spojených státech neprobíhají mírová jednání. Jednoznačně,“ řekl český prezident.

Putin podle něj aktuálně věří, že volby vyhraje bývalý americký prezident Donald Trump, protože „s ním lze dosáhnout dohody, ať už si Ukrajina nebo zbytek Evropy myslí cokoliv“. Putin chce kompromis, který by obnovil postavení Ruska jako hlavního hráče a zbytek by se s tím smířil.

„Taková situace nám samozřejmě není nakloněna a uvidíme, do jaké míry se podaří scénář realizovat, jak věří Vladimir Putin,“ poznamenal Pavel.

prezidentské volby v USA

Připomeňme, že prezidentské volby ve Spojených státech jsou naplánovány na podzim roku 2024. Očekává se, že Joe Biden bude lídrem demokratů, zatímco republikáni by měli nominovat Donalda Trumpa.

Republikáni oznámí své nominanty 15. července, zatímco demokraté oznámí své nominanty 19. srpna. Poté začnou diskuse a kampaň.

Hlasy budou sečteny do 6. ledna 2025 a inaugurace je naplánována na 20. ledna.

Již dříve Biden řekl, že bude kandidovat ve volbách jako odpověď na Trumpa.