Lakrosistka Florida Tech Phoebe Hurdová bude reprezentovat Wales na mistrovství U21 v České republice

BREVARD COUNTY • MELBOURNE, FLORIDA – Záložnice v ženském lakrosu Florida Tech a nastupující druháčka Phoebe Hurdová soutěží za tým Walesu na Mistrovství Evropské federace v lakrosu žen do 21 let 2023 v Praze, Česká republika.

„Poté, co mi zavolali, že jsem byl vybrán, abych reprezentoval Wales, jsem měl hodně na mysli, protože to byla úžasná příležitost,“ řekl Hurd. „Volání přišlo v tak náhodnou dobu, nečekal jsem to. Byl jsem však u vytržení a nemohl se dočkat, až se vrátím domů a začnu trénovat.

Wales byl nasazen do skupiny A soutěže pro zahájení zápasů mezi sebou s Anglií a Českou republikou. Irsko, Skotsko, Německo a Izrael tvoří skupinu B, zatímco Švédsko, Itálie, Španělsko a Polsko tvoří skupinu C.

„Je vzrušující začít tým v A divizi této soutěže, protože v naší skupině je velká konkurence. Jedna z hlavních věcí, která nás odlišuje od ostatních týmů, je to, že někteří naši spoluhráči už mají zkušenosti se vzájemným hraním, což je obrovský bonus.

„Cílem našeho týmu je diktovat, jak trénujeme a naši soutěž, nelitovat ničeho ze soutěže. Mým osobním cílem je pomoci týmu jakýmkoliv způsobem, který budu potřebovat, a využít své předchozí zkušenosti s týmem Wales, abych dal trochu sebevědomí našich mladších hráčů.

Na konci hry s každým kolem vedl Hurd s pěti góly nad Walesem.

Wales porazil Českou republiku 8:7; Hurd vstřelil hattrick v těsném zápase.

Ve druhém zápase turnaje, Wales čelil Anglii, ale prohrál 12-4 s Hurd vstřelil dva góly.

„Vždy je pro mě čest nosit waleskou uniformu a jsem neuvěřitelně poctěn, že mám příležitost zúčastnit se mistrovství Evropy.

Wales se bude snažit postoupit do čtvrtfinále, kde se ve čtvrtek 6. července ve 13:00 (EST) a 19:00 (GMT) střetne se Skotskem.

Ve své nováčkovské sezóně s Panthers zaznamenal Hurd tři góly s jednou asistencí, přičemž získal devět pozemních míčů a sedm výher při remíze.

