Vznikající dostih dvou koní mezi předními kandidáty na pořádání finále WTA 2023, Českou republikou a Saúdskou Arábií, nabral nový rozměr.

Do konce základní tenisové sezóny zbývají pouhé dva měsíce a WTA se krátí, aby rozhodla o pořadateli turnaje WTA Finals 2023. Dosud byly hlášeny pouze dvě nabídky, ale obě byly označeny hvězdičkami na základě kontroverze související se zúčastněnými zeměmi.

Tenisová spisovatelka Joan Wertheimová byla nejvýznamnější novinářkou, která informovala o bitvě České republiky se Saúdskou Arábií o hostitelská práva na 52. ročník akce. V příspěvku na X Wertheim uvedl, že nabídka České republiky odpovídala nabídce země Perského zálivu, alespoň pokud jde o finanční odměny.

Vyhlídka na to, že se ženský tenis dostane do Saúdské Arábie, rozhodně nebyla dobře přijata, protože země v oblasti lidských práv se stala terčem silné kritiky. Jelikož se tam ale příštích pět let bude konat finále ATP nové generace, nebude to kámen úrazu v žádné potenciální dohodě.

Česká republika v minulých týdnech uzavřela hranice pro tenisové turnaje z Ruska a Běloruska kvůli invazi na Ukrajinu. To vyvolalo potenciálně kontroverzní podzápletku pro pořádání turnaje, pokud se hráči z výše uvedených zemí kvalifikují, čímž se česká vláda ocitla v morálním dilematu.

Ale reportér Czech Republic Flash News Filip Harky říká, že česká vláda plánuje umožnit hráčům z Ruska a Běloruska soutěžit, pokud podepíší neutrální prohlášení.

„Aby měli sportovci možnost soutěžit na české půdě, musí písemně prohlásit, že se nebudou účastnit, podporovat, tolerovat nebo schvalovat jakoukoli činnost, která narušuje suverenitu, nezávislost, jednotu nebo územní celistvost Ukrajiny.“