2023 Cambrian Czech Darts Open – druhý den

Cambrinus Czech Darts Open 2023 pokračuje v Praze v sobotu, kdy nasazené hvězdy nastoupí na hřiště na PVA Expo.

Druhý den turnaje European Tour v hodnotě 175 000 liber obsahuje 16 zápasů ve druhém kole ve dvou session v české metropoli, z nichž vítězové postoupí do nedělního finále.

Zápasy jsou živě přenášeny na Viaplay, DAZN a dalších PTCTV (kromě Německa, Rakouska a Švýcarska) a prostřednictvím webových stránek sázkových kanceláří po celém světě.

Možnosti předplatného PDCTV zahrnují předplatné na událost a balíčky denního předplatného, ​​stejně jako roční a měsíční předplatné.

Kliknutím sem můžete sledovat aktuální výsledky a statistiky zápasů.

2023 Cambrian Czech Darts Open

Sobota 13. května

Druhé kolo

Odpolední zasedání (1300 místního času, 1200 BST)

Andrew Gilding 6-2 Vincent van der Voort

Josh Rock vs Dalibor Smolík

Damon Hedda proti Dylanu Slevinovi

Ryan Searle proti Steve Beatonovi

Dave Chisnall proti Geert Nendjes

Martin Schindler vs. Kim Huybrechts

Dirk van Duijvenbode proti Mario Vandenbogaerde

Nathan Aspinall vs. Martin Lookman

Večerní zasedání (1900 místního času, 1800 BST)

Danny Nobert proti Jose De Sousa

Rob Cross vs. Mother’s Razma

Peter Wright proti Brendanu Dolanovi

Michael van Gerwen vs Mike de Decker

Joe Cullen vs Karel Cetlacek

Luke Humphreys versus Ross Smith

Johnny Clayton vs. Martijn Clearmaker

Dimitri van den Berg vs. Stephen Belmont