Gavin McKenna je All-Star mistrovství světa hráčů do 17 let

Yukoner Gavin McKenna vytvořil po turnaji na Ostrově prince Edwarda šestičlenný hvězdný tým U17 World Hockey Challenge.

McKenna hrál v kanadském týmu Red, který dokončil turnaj na pátém místě.

Další kanadský tým, Canada Whites, vyhrál na turnaji, který se konal od 2. do 11. listopadu, zlatou medaili 2:1 v prodloužení proti Spojeným státům.

McKenna, 15, je rodák z Tr’ondëk Hwëch’in z Whitehorse a útočník Medicine Hat Tigers z Western Hockey League. Byl jedním ze 44 hráčů, kteří soutěžili za dva týmy týmu Kanady v soutěži.

Byl nejmladším hráčem týmu Canada Red, během turnaje vstřelil pět branek a přidal tři asistence.

McKenna také vede Tygry v bodech se 17 (5 gólů, 12 asistencí) ve všech 12 dosud odehraných zápasech v sezóně 2023/2024.

Mezi další členy All-Star týmu U-17 patří Emile Guite, Matthew Schaefer a Jack Ivankovic, kteří všichni hráli za Canada Whites, stejně jako Will Moore a Charlie Trethewey ze Spojených států.

Cameron Schmidt z Canada White skóroval v prodloužení a vyhrál zlatou medaili proti Spojeným státům.

Pro Canada White je to první zlatá medaile na turnaji od roku 2015.

„Jen jsem nad tím trochu pokrčil rameny. Prostě to šlo do bekhendu a našlo si cestu,“ řekl Schmidt podle webu Hockey Canada. konec tohoto Turnaj byl velký problém. „Toto jsou moji bratři na celý život a byl to úžasný zážitek.“

Trenér Canada White John Dean řekl, že je se svým týmem spokojený. Řekl, že tým mluvil o své touze se zlepšovat v každém zápase.

„Vzkaz pro zbytek skupiny je, že se budeme každým dnem zlepšovat,“ řekl Dean na webu Hockey Canada.

Pětkrát jsme šli do prodloužení a vyhráli jsme pouze jeden zápas v regulaci; Tihle kluci šli do finále a zažili to všechno – foukání vedení, návraty, přestřelky, vítězství v prodloužení, rozrušení trenérů a radost. Prošli si tím vším, takže jsem si nemohl přát lepší turnaj, protože to všechno zkusili a myslím, že tady je velký růst.

Švédsko získalo bronzovou medaili, když porazilo Českou republiku 6:3.

