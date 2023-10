Insane Pokemon Go Route má fanoušky, kteří se zajímají o „rozsáhlé kontroly“, které Niantic provádí

Často škodlivá funkce „Metody“ v Pokemon Go je údajně vyšetřována společností Niantic. Snímek obrazovky hráče na Twitteru nutí lidi přemýšlet, zda je to opravdu pravda.

Pokemon Go je uprostřed své strašidelné sezóny 2023 a Halloweenské načasované výzkumné události a strašidelné ozvěny způsobily explozi pokémonů typu duchů. Jediná věc, která je pro hráče děsivější než duchy, jsou způsoby Pokémon Go.

Od matoucích denních limitů až po extrémně obtížný proces Zygarde způsobil mechanik v komunitě Pokemon Go spoustu frustrace. Tato omezení jsou velkou částí důvodu, proč je první 100% kompletní Zygarde na světě tak působivým úspěchem.

Hráči nyní objevili jeden z nejbizarnějších režimů Pokémon Go, jaký jsme kdy viděli. uživatel Twitteru Šéfe Dawkinsi Zveřejnil jsem screenshot trasy, což způsobilo mezi hráči určitý zmatek.

Vidíte, opravdu zvláštní na této silnici je, že vůbec existuje. Niantic tvrdil, že do značné míry dohlíží na vytváření a zveřejňování Pokemon Go Routes na svých stránkách Stránka s často kladenými dotazy Pro mechanika.

Příhodně pojmenovaný Noodley Labrinth, který je vidět na snímku obrazovky, je 20 kilometrů dlouhý klikatý nepořádek, který zdánlivě protíná několik obydlí navzdory pravidlům proti němu. „Tohle jde přímo do mé složky pro referenci, když Niantic trvá na důkladných a důkladných kontrolách,“ vtipkoval BossDokins.

Když jiný uživatel v komentářích odpověděl, že si chce trasu „projít“, @BossDokins rychle poukázal na různé budovy, kterými procházel. „Myslím, že bys potřeboval buldozer, abys s tím udržel krok,“ vtipkovali. „Nebo schopnost létat.“

Jiní našli v cestě humor a chválili tvůrce za práci, na které se musel podílet. „Bude to vyžadovat 20 kilometrů úsilí bez ohledu na to, jak se na to díváte,“ připustil Posdawkins.

Niantic Silnice v Pokemon Go jsou jediným místem, kde můžete farmovat buňky Zygarde, takže 20 kilometrů je mimo limit.

Navzdory této snaze je to jasné porušení omezení Niantic na vytváření silnic a to docela do očí bijícího. Mnoho uživatelů, kteří se k incidentu vyjádřili, také zpochybňovalo moderování Nianticu.

Rozhodně nedoporučujeme Noodley Labrinth Challenge, ale v našem rozsáhlém seznamu průvodců máme spoustu dalších doporučení Pokemon Go.

