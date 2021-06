Neo: The World Ends With You V závislosti na vašem stylu hraní může vítězství trvat více než 100 hodin

Do spuštění zbývá už jen měsíc Neo: Svět končí s tebou Na Nintendo Switch to vypadá, že to hráči dostanou Hojnost obsahu, který si můžete užít, až toto datum konečně přijde.

Pokračování klasické hry Nintendo DS, Svět končí s vámiNEO bude mít hráče zkoumající památky, zvuky a rušnou kulturu Shibuya. Říká se, že je to větší a obsahově bohatší zážitek než původní hra, vysvětlili to v rozhovoru režisér hry Hiroyuki Ito a režisér série Tatsuya Kando 4 hráči (překlad přes Nintendo všechno):

Tento: V této hře je toho hodně co dělat, zvláště ve srovnání s původní hrou. Myslím, že samotné dosažení konce bude trvat asi 50 hodin. Kando: Pokud jste typ hráče, který dělá vše, co hra nabízí, očekávejte, že vaše hodiny dosáhnou tří číslic. Ve hře je toho hodně co sbírat, vše od profilů postav až po špendlíky, do kterých se hodí i náročné bitvy. Skenování určitých orientačních bodů ve hře umožňuje hráčům dostávat nálepky s kresbami, kterými můžete zdobit zadní ulice Udagawy.

Podle údajů více než HowLongToBeatPokud hráči zadají časy dokončení hry, původní hře DS trvá v průměru 25 hodin, než porazí hlavní příběh, a až 136 hodin pro ty, kteří se snaží hru dokončit na 100%.

Pokud je konec v této nové verzi prakticky zdvojnásoben, bojíme se přemýšlet o tom, jak dlouho bude hře trvat, než uvidí a udělá vše, co hra nabízí. Pokud jste však typ, který má rád dlouhé hrací doby, máte pocit, že by to mělo být na vaší komiksové ulici.