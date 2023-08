Zde je to, co potřebujete vědět

Lepra, známá také jako Hansenova choroba, je ve Spojených státech vzácná, ale na Floridě přibývá případů. (Frank600 / Getty Images)

Malomocenství se může zdát jako metla z minulé éry, ale tato nemoc – která historicky nesla silné sociální stigma – se může ve Spojených státech vyskytovat častěji, než byste čekali. Nová zpráva uvádí.

Co se děje

A Nedávno publikovaná výzkumná práce V časopise vydaném Centres for Disease Control and Prevention se uvádí, že existují důkazy o tom, že lepra, známá také jako Hansenova choroba, se stala „endemickou“ nebo se vyskytuje pravidelně na jihovýchodě Spojených států, zejména v centrální Floridě, kde Počet hlášených případů se za posledních deset let více než zdvojnásobil.

Autoři dopisu poznamenávají, že asi 34 % nových případů ve Spojených státech v letech 2015 až 2020 se zdá být lokálně získaných a že mnoho pacientů nebylo vystaveno „tradičním rizikovým faktorům“, jako je blízký a dlouhodobý kontakt s infikovanou osobou. . s leprou, v interakci s pásovci (který Nosiče mohou být nemoc) nebo cestovat do oblasti, kde je nemoc běžná.

malomocenství Je to infekce způsobená bakteriemi lepry. Objevují se jako tmavší nebo světlejší léze a skvrny na kůži, které mohou být červené, pokud jsou zanícené, a jako hrudky, zejména na ušních boltcích a obličeji. Pokud se neléčí, může dojít k poškození nervů, které může způsobit brnění a případné ochrnutí rukou a nohou, ztrátu zraku a obočí a deformaci nosu, protože nosní chrupavka kolabuje.

Musím si dělat starosti?

„Centrum pro kontrolu nemocí.“ Bylo to jasné Vzhledem k tomu, že riziko nákazy leprou ve Spojených státech je stále velmi nízké a protože u většiny lidí se nemoc po expozici nerozvine, nemělo by to být důvodem k všeobecnému znepokojení. Dr. José LucarMD, lékař na infekční onemocnění na Lékařské fakultě Univerzity George Washingtona, řekl Yahoo Life. „[The CDC] Poznamenal také, že cestovní upozornění není nutné pro části země, kde jsou hlášeny místní případy lepry, včetně centrální Floridy.“

Zde je důvod, proč odborníci říkají, že byste se neměli stresovat.

Příběh pokračuje

Lepra se nešíří snadno. Přenos stále není plně objasněn, ačkoli se předpokládá, že se šíří hlavně prostřednictvím respiračních kapének. Ale zatímco nemoci jako chřipka nebo COVID-19 lze snadno získat kapénkami, bakterie zodpovědné za malomocenství rostou tak pomalu, že pouze rozsáhlá expozice povede k infekci. „Protože proces reprodukce je tak pomalý, velmi dlouhodobý blízký kontakt s neléčenou malomocenstvím po dobu několika měsíců je opravdu nutný, aby se člověk nakazil,“ vysvětluje Lukar. „A víme, že lidé se nenakazí malomocenstvím při běžném kontaktu, jako je objímání, potřesení rukou nebo sezení vedle někoho, kdo má tuto nemoc.“

Většina lidí má přirozenou imunitu vůči lepře. Dr. Nutan Gowda, dermatolog z UMass Memorial Medical Center, řekl Yahoo News, že houbové bakterie, které jsou za to zodpovědné, jsou blízce příbuzné s jinými bakteriemi. „V půdě, ve vodě a ve vzduchu jsou různé druhy plísňových bakterií, kterým jsme denně vystaveni, aniž bychom si toho byli vědomi. A tak si rozvíjíme imunitu.“

Někteří lidé jsou náchylnější než jiní. Lucar říká, že genetika může také hrát roli. „Z řady studií víme, že na imunitním systému a jeho reakci na infekci se podílejí genetické faktory, které mohou způsobit, že někteří lidé jsou náchylnější k infekci než jiní,“ poznamenává. „Takže lidé, kteří dostanou lepru, mohou mít geny, které je činí náchylnějšími.“ Ale to je relativně malé procento populace, s CDC říká Více než 95 % lidí na celém světě má přirozenou imunitu. každý rok, Asi 150 lidí Ve Spojených státech byla dokonce zdravotnickým pracovníkům diagnostikována lepra Málokdy onemocní.

Léčby jsou velmi účinné. Lepra je vyléčitelná, zejména při včasné diagnostice a léčbě, která zahrnuje kombinaci antibiotik. Ale zatímco dokončení antibiotické léčby trvá šest měsíců až dva roky, člověk již není nakažlivý během několika dnů od zahájení léčby.

Počítačová ilustrace Mycobacterium leprae, tyčinkovité bakterie, která způsobuje lepru. (Katrina Kuhn/Science Picture Library/Getty Images)

co s tím můžu dělat?

Ačkoli lepra nepředstavuje velkou zdravotní hrozbu, jednoduchá opatření, jako je léčba lidí, kteří touto nemocí trpí, aby nebyli nakažliví, a vyhýbání se kontaktu s pásovci (nebo nošení rukavic a mytí rukou, pokud jste s nimi byli v kontaktu), jsou důležitá, říká Locar.

Ale obecněji Nutan, který pracoval a trénoval na klinice pro lepru v severní Indii, kde je tato nemoc endemická, poznamenává, že tato zpráva z Floridy může být také varovným příběhem pro společné úsilí potřebné k boji proti globálnímu oteplování. Jako další nemoci Objevují se na neznámých místech.

„Infekce se objevují v oblastech, na které jsme dříve nebyli zvyklí – ne kvůli cestování, ale proto, že bakterie a viry mají nové oblasti, ve kterých se díky globálnímu oteplování daří,“ říká Nutan.

Dodává: „Obvykle lepru nevidíte v mírném podnebí. Vidíme ji v pásmu rovníku a tam, kde je tepleji. Ale dnes jsme svědky bakteriálních onemocnění, které jsme dříve vídali spíše v teplejších částech země. na severovýchodě, jen proto, že je teď tepleji.“ Je to tedy faktor? Myslím, že jsme o tom nepřemýšleli.“

Hlavní jídlo s sebou

Zjištění výzkumníků znamenají, že američtí lékaři nebo úřady veřejného zdraví mohou nyní zvážit Floridu, když provádějí kontaktní sledování případů lepry v USA, ale také ilustrují mezery ve výzkumu lepry v USA – zejména pokud jde o to, jak se nemoc šíří.

„To v podstatě zvyšuje potřebu dalšího výzkumu dalších zdrojů životního prostředí, které mohou hrát roli při přenosu,“ říká Locar. „To by ale nemělo být důvodem k obavám veřejnosti obecně.“