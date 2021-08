Německý průzkum IFO smíšený, zaměřte se na Jackson Hole

Poznámky / poznámky

– Německý průzkum IFO za srpen zmeškal konsensus s úzkými místy v dodavatelském řetězci a rostoucími náklady na komodity.

– Čekání na důkaz postupného postupu Powella na nadcházejícím sympoziu Jackson Hole, ale je pravděpodobné, že Powell v tuto chvíli nic neoznámí.

Asie

Člen BoJ Nakamura zopakoval celkový postoj hodnocení, že se ekonomika jako trend mění, ale výhled je nejistý kvůli nedávnému oživení případů Covid-19.

Spojené státy souhlasily, že požádají Huawei o licenci stovek milionů dolarů na automobilové čipy.

– Čínská lidová banka zvýšila krátkodobé injekce likvidity, když se likvidita zpřísnila; Operace na volném trhu (OMO) vložila 50 miliard CNY do 7denního reverzního repa se splatností 10 miliard CNY.

– Čínský přístav Ningguo znovu otevírá dříve uzavřený terminál ve středu 25. srpna (terminál dosáhl 25% kapacity přístavu).

Koronavirus

– Japan Econ Min Nishimura: snaží se rozšířit stav nouze na 8 dalších prefektur.

Japonsko vynakládá na COVID dalších 1,4 bilionu pomocí rezerv.

Amerika

Sněmovna reprezentantů představila rozpočtový rámcový balíček ve výši 3,5 bilionu dolarů poté, co skončila slepá ulička mezi předsedkyní sněmovny Pelosiovou a centristy. Demokratům to otevírá cestu k rozsáhlému balíčku sociálních výdajů, který by mohl projít oběma domy bez podpory republikánů.

Předsedkyně sněmovny Pelosi uvedla, že se zavázala zákon schválit do 27. září a také představí účet za infrastrukturu ve výši 1,0 bilionu dolarů (poznámka: pravděpodobným výsledkem je případné schválení obou plánů).

Prezident Biden souhlasil s doporučením Pentagonu držet se afghánského stažení z 31. srpna s odvoláním na vysoké riziko terorismu.

energie

API týdenní inventář ropy: -1,6 mil oproti -1,2 mil. Dříve.

Řečníci / Fixní příjem / Devizové / Komodity / Chyby

skladem

Indikace [Stoxx600 +0.11% at 472.30, FTSE +0.15% at 7,136.45, DAX -0.11% at 15,888.65, CAC-40 +0.10% at 6,670.88, IBEX-35 +0.21% at 8,967.00, FTSE MIB -0.13% at 25,993.50, SMI -0.20% at 12,407.80, S&P 500 Futures %].

Kontaktní místa na trhu / klíčová témata: Evropské indexy se plošně otevíraly o něco výše a později v relaci klesly zpět do obchodu smíšeného; Odvětví směřující k ekologii zahrnují technologie a uznání spotřebitelů; Sektory s nedostatečným výkonem zahrnují materiály a zařízení; Salmar získává podíl ve společnosti Refsnes Laks. Ogian získají Vieira a Ankala; Blackstone údajně získává většinový podíl ve skupině ASK; Očekávané výdělky v nadcházejícím zasedání v USA zahrnují National Bank of Canada, Dick’s Sporting Goods a Autodesk.

skladem

– Finance: Augean [AUG.UK] +16% (souhlas s nabídkou).

– Zdravotní péče: sever Bavorska [BAVA.DK] -5% (zisk), Electa [EKTAB.SE] -7% (zisky).

– Odvětví: Stadler Rail [SRAIL.CH] + 4% (zisky).

– Technologie: Sopheon [SPE.UK] + 9% (zisky).

Zesilovače

– de Guindos Evropské centrální banky (Španělsko) uvedlo, že může v září revidovat očekávání zaměstnanců výše, protože ukazatele za třetí čtvrtletí byly pozitivní.

– Němečtí ekonomové IFO Poukázal na to, že téměř 75% společností si stěžuje na úzká místa v dodavatelském řetězci. Exportní očekávání poklesla, ale zůstala na dobré úrovni. Asi 67% společností ve výrobě i maloobchodu hledalo vyšší ceny, aby pokrylo zvýšené náklady.

– Prohlášení o politice islandské centrální banky Poznamenal, že ekonomický výhled se od května zlepšil, a to díky příchodu turistů. Inflační tlaky zůstaly relativně vysoké, ale zdá se, že se uvolňují; Očekávalo se, že CPI bude v květnu klesat pomaleji než očekávání, zatímco růst inflačních očekávání se zdá být opačný.

– Rozpočet japonské vlády na fiskální rok 22/23 Říká se, že celkem více než 110 tun.

– Americký kongres Říká se, že nabízí jednodušší alternativu k daňovému plánu Bryce Bidena; Navrhuje se zvýšit sankce pro společnosti, které zasílají zisky do zahraničí.

– Prezident Biden Očekává se, že ve středu 25. srpna bude hostit vedoucí pracovníky významných technologických, finančních a energetických společností na summit o národní kybernetické bezpečnosti.

Měny / fixní příjem

Dolar se trochu odrazil od své nedávné síly se zaměřením na nadcházející sympozium Jackson Hole. Zdá se, že trhy v tuto chvíli snížily možnost jakýchkoli podrobností týkajících se zužujících se plánů Fedu, ale páteční Powelův projev Fedu by měl zůstat opatrný.

– EUR/USD se podařilo zbavit smíšeného německého průzkumu IFO a v polovině relace se pohyboval nad 1,1750.

ekonomická data

– (Španělsko) PPI za červenec ve Španělsku: 1,7% vs. 2,2% dříve; Y/Y: 15,3% vs. 15,4% dříve.

– (TR) Důvěra v skutečný sektor v Turecku v srpnu (sezónní očištění): 112,2 vs. 112,1 dříve; Důvěra skutečného sektoru NSA (bez úpravy): 113,9 vs. 114,8 dříve.

– (TR) Turecko Srpen Využití kapacity: 77,1% vs. 76,7% dříve.

– (DE) Německo, IFO Business Survey srpen: 99,4 v 100,4e; Aktuální hodnocení: 101,4 vs. 100,8 H; Anketa očekávání: 97,5 v 100,0e.

– (CH) Švýcarský průzkum předpovědi srpna: -7,8 v +42,8 dříve.

– (IS) Islandská centrální banka (Sedabanki) zvýšila 7denní vkladovou sazbu o 25 bazických bodů na 1,25%.

Vydání s pevným příjmem

– (v) Indie Celkem bylo prodáno 170 milionů rupií za 170 milionů rupií uvedených v poznámkách na 3 měsíce, 6 měsíců a 12 měsíců.

– (Ne) Norsko Prodej NOK3.0B vs. NOK3.0B indikován na 1,375% dluhopisu ze srpna 2030, průměrný výnos: 1,22% vs. 1,44% dříve; Pokus o pokrytí: 2,68xv 2,06x přednastaveno.

– (Vím) Švédsko Celkem bylo prodáno 3,5 miliardy SEK za 3,5 miliardy SEK uvedených v dluhopisech 2026 a 2032.

Dívám se dopředu

– (PT) Portugalská dluhová agentura (IGCP) uspořádá aukci výměny.

– 05:25 (EU) Denní statistiky likvidity ECB.

– 05:30 (Evropská unie) Evropská centrální banka přidělila ve výběrovém řízení LTRO na období 3 měsíců.

– 05:30 (ZA) Jihoafrická republika oznamuje podrobnosti o nadcházející aukci dluhopisů (bude se konat v úterý).

– 06:00 (Spojené království) Srpen CBI oznámila maloobchodní tržby: 20e v 23 pre; Vykázaný celkový distribuovaný prodej: Bez předchozího odhadu 41.

– 06:00 (Rusko) Rusko prodá dluhopisy v letech 2029 a 2036 OFZ.

– 06:00 (CZ) Česká republika prodat dluhopisy v letech 2029 a 2037.

– 06:45 (Spojené státy) LIBOR stanoven denně.

-07:00 (USA) Žádosti o hypotéku MBA w/e 20. srpna: Žádné předběžné posouzení před -3,9%.

– 07:00 (MX) Mexiko Q2 Konečný HDP Q/Q: 1,6% ev 1,5% Předběžné; Y/Y: 19,7% ev 19,7% úvodní; Nominální HDP meziročně: dříve 1,8%.

– 07:00 (MX) Mexiko červen IGAE Index ekonomické aktivity (měsíční HDP) M / M: -0,3% ev + 0,6% dříve; Meziročně: 13,8%, dříve 25,1%.

07:00 (Brazílie) Brazílie Srpen FGV Consumer Confidence: No est v 82.2 formerly.

-08:00 (Brazílie) Brazílie polovina srpna IBGE míra inflace IPCA-15 / měsíc: 0,8% ev 0,7% předchozí; Rok/rok: 9,2% na základě 8,6% dříve.

– 08:00 (UK) denně Baltic Dry Index.

– 08:30 (USA) Počáteční objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za červenec: -0,3% ev + 0,9% dříve; Trvanlivé (dříve přepravované) 0,5% ev 0,5% dříve; Objednávky investičního majetku (neobranné/bývalé letouny): 0,5% ev 0,7% ex; Zásilky investičního zboží (neobranné/bývalé letouny): 0,7% ev 0,6% ex.

– 08:30 (Brazílie) Bilance běžného účtu Brazílie za červenec: – 0,5 miliardy amerických dolarů ve srovnání s 2,8 miliardami amerických dolarů dříve; Přímé zahraniční investice: 4,7 miliardy USD ve srovnání s 0,2 miliardami USD dříve.

– 09:00 (BE) Belgie Srpen Index důvěryhodnosti podnikání: Nevyšlo dříve než 10.1.

09:45 (Velká Británie) Bank of England koupila 1,147 miliardy liber na nákup APF Gilt (7–20 let).

– 10:00 (MX) Zůstatek běžného účtu Mexika ve druhém čtvrtletí: +3,8 miliardy USD vs. 5,1 miliardy USD dříve.

– 10:30 (Spojené státy) Týdenní zásoby ropy z ministerstva energetiky.

– 11:00 (Brazílie), výběr daní z Brazílie za červenec (BRL): 161,6 Be vs. 137,2 B dříve.

– 12:00 (Rusko) červenec Průmyslová výroba v Rusku, meziročně: 8,0% až 10,4% dříve.

– 13:00 (US) Treasury na prodej znovuotevření FRN na dva roky.

– 13:00 (US) Treasury na prodej 5letých dluhopisů.

– 13:30 (Brazílie) Celkový brazilský federální dluh za červenec (BRL): Žádný předchozí odhad před 5,330 bilionu.

– 19:50 (Japonsko) Japonsko Červenec Index cen výrobců (PPI) (Japonsko) Meziročně: 1,3% ve srovnání s 1,1% dříve.

– 20:00 (Spojené státy) Byla zveřejněna agenda Jackson Hole.

– 21:00 (KR) Korejská banka (BoK) Rozhodnutí o úrokové sazbě: Očekává se, že 7denní repo sazba zůstane beze změny na 0,50%.

– 21:30 (Austrálie) Výdaje soukromého kapitálu Austrálie na Q2: 2,6% oproti 6,3% dříve.

– 22:00 (Jižní Korea) Červenec prodej supermarketů v Jižní Koreji, meziročně: nevydáno dříve 12,8%; Zlevněné prodeje v obchodech Y/Y: Nevyšlo dříve než -2,4%.

– 22:00 (Jižní Korea) Maloobchodní tržby Jižní Koreje za červenec rok/rok: Žádný odhad předchozích 11,4%.

– 23:35 (Japonsko) Japonsko prodá 20leté dluhopisy JGB.