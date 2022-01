Dojde k zásadnímu otřesu ve vztazích mezi EU a Čínou?

Agentura Reuters v úterý uvedla, že polský prezident Andrzej Duda, jehož země je klíčovým americkým spojencem, se zimních her v Pekingu v roce 2022 zúčastní navzdory diplomatickému bojkotu některých dalších zemí po celém světě.

„Polsko je suverénní národ a rozhoduje o své politice vůči Číně. … Polsko je spojencem Spojených států, ale Polsko má také velmi přátelský vztah s Čínou,“ řekl agentuře Reuters Dudův poradce pro zahraniční věci Jakub Kumoch.

Tato zpráva polské hlavy státu přichází jen pár dní po neformálním setkání ministrů zahraničí EU, které se konalo v pátek, kdy se blok ocitl v největším zahraničněpolitickém rébusu vůči Číně, který bude jistě jedním z jeho problémy v tomto roce.

V novém roce bude v první polovině předsednictví v Radě EU v čele s Francií, zemí, která je pro strategickou autonomii EU a pragmatickým vztahem s Čínou, a poté s Českou republikou, která je jednou ze Spojených států amerických. Klíčoví evropští spojenci jsou nyní vedeni silnou prowashingtonskou vládou.

Obě země pravděpodobně představují různé konce kontinua zahraniční politiky EU vůči Číně – ale podaří se některé z nich úspěšně prosadit radikálně odlišný přístup?

Nápovědu mohou nabídnout poznatky z pátečního neformálního setkání. Na tomto posledním setkání představitelů zahraniční politiky EU se jednalo o Litvu. Pobaltská země je ve sporu s Čínou, když porušila zásadu jedné Číny tím, že podpořila vytvoření „Taiwanského zastupitelského úřadu v Litvě“.

Tento krok litevské vlády vytvořil falešný dojem „jedna Čína, jeden Tchaj-wan“, což je porušením zásady jedné Číny, kterou země dodržují jako základní základ pro vztahy s Čínou.

V reakci na tento provokativní čin Čína zhoršila své diplomatické vztahy s Litvou a čínské společnosti z velké části ukončily činnost s Litvou. To mělo předvídatelné důsledky pro ekonomiku země a vláda se nyní chlubí v naději, že vedoucí představitelé EU přispěchají na obranu.

V rozhovoru pro Financial Times před summitem litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis řekl, že Evropa se musí postavit nezákonnému tlaku Číny na zemi. A zatímco Landsbergis během summitu opakoval tuto myšlenku, je vysoce nepravděpodobné, že by EU nechala svou zahraniční politiku ovlivňovat jen jedním ze svých národů.

EU verbálně naznačila svou podporu Litvě – ale to je pravděpodobné, pokud to půjde. Takové opatření by poškodilo ekonomiku EU vzhledem k tomu, že Čína je největším obchodním partnerem bloku. Litva také vyvolala tuto situaci proti radám zkušenějších operátorů v Evropě.

Lidé v Litvě jsou v této otázce také proti vládě země. Nedávný průzkum zjistil, že pouze 13 procent litevských obyvatel podporuje vládní politiku vůči Číně, podle zpráv místních médií. Litevský prezident Gitanas Nauseda označil postup vlády vůči Číně za chybu a opoziční představitelé vyzvali ministra zahraničí Landsbergise, aby odstoupil.

Podobně by tato situace s Litvou dopadla i v dalších zemích, včetně České republiky, kterou bývalý britský diplomat John Dobson v nedávném sloupku v indickém Sunday Guardian označil za vůdce unijní protičínské skupiny.

Nová česká vláda teprve nastoupila a nachází se. Naznačili obnovení vztahů s Čínou, ale ekonomická realita pravděpodobně diktuje, že by to nebylo možné, pokud by Litva posloužila jako nějaká lekce. Takový reset by byl pravděpodobně kontroverzní, nepopulární a byl by kritizován prezidentem Milošem Zemanem, který si pod jeho vedením stanovil těsnější vztahy s Pekingem za prioritu.

Česko by potřebovalo podporu od koalice menších zemí, především Visegrádské čtyřky (V4), do které kromě Česka patří také Slovensko, Maďarsko a Polsko. Ale jak Maďarsko, tak Polsko mají s Čínou plodné vztahy, stejně jako mnoho dalších menších zemí EU.

Z tohoto důvodu bude litevská sága pravděpodobně informovat českou agendu od eskalace s Čínou a směrem k oblastem relevantnějším pro region, jako je rozšíření EU o západní Balkán. Postoj EU vůči Číně během celého letošního roku však bude pravděpodobně pragmatičtější.

Bradley Blankenship je pražský americký novinář, politický analytik a reportér na volné noze. China Daily