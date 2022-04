Gruzie tlačí na USA o podporu kvůli obavám z ruských válek

Gruzínská prezidentka Salome Zurabišviliová je na misi ve Washingtonu, aby získala podporu pro svou zemi jako hlavní obrannou hráz v případě, že by se Rusko snažilo rozšířit svou agresi za Ukrajinu.

Gruzie, která byla stejně jako Ukrajina součástí Sovětského svazu před jeho rozpadem a vedla bitvy s Moskvou o separatistické oblasti, je znepokojena vypuknutím ruské války na Ukrajině.

Záhadné erupce v Ruskem podporovaném separatistickém regionu Podněstří v Moldavsku tento týden zvýraznily napětí v dalších zemích regionu.

V rozhovoru pro The Hill Zurabishvili řekla, že věří, že Moskva nemá schopnost přesunout svou armádu do další operace, ale „stále může hrát na nervy, a to je to, co dělá v Podněstří, snaží se vytvořit strach a destabilizovat populaci. .“

Rusko tak ukazuje, že i když se soustředí na Ukrajinu, nezapomíná ani na Moldavsko, a [Georgia]. Takže ještě jednou, naši západní partneři by neměli zapomínat na Gruzii.“

Ruské síly okupují dva regiony Gruzie od roku 2008, což je jeden z prvních signálů, že ruský prezident Vladimir Putin mění svou mezinárodní strategii. V pozdějších letech následovaly bitvy v Podněstří a v oblasti Krymu na Ukrajině, nyní okupované Ruskem.

Minulý týden vyzval vysoký separatistický představitel v Ruskem podporované provincii Jižní Osetie na severu Gruzie k vypsání referenda. Zurabišvili to popsal jako pocházející z příručky o Putinově anexi Krymu v roce 2014.

Spojené státy daly najevo, že jsou znepokojeny přechodem Moskvy za Ukrajinu, a ministr zahraničí Anthony Blinken ve čtvrtek zákonodárcům řekl, že Spojené státy tento týden sledují vývoj v Podněstří „jako jestřáb“.

Zurabišviliová uvedla, že doufá, že Gruzie bude zahrnuta do více bodů jednání Bidenovy administrativy, přičemž prohlásila, že to bude pro Moskvu „důležitý signál“.

„Nemluvíme dnes o zvýšení vojenské pomoci nebo této formě, ale mluvíme spíše o projevení politické podpory Gruzii a Moldavsku,“ řekl Zurabišvili.

Kroky Moskvy přiměly Evropskou unii, aby dala Ukrajině, Gruzii a Moldavsku šanci vydat se na „rychlou“ cestu ke členství.

Gruzie rovněž aspiruje na vstup do NATO, což Putin považuje za existenční hrozbu. Gruzie má s aliancí „úzký“ vztah a v březnu se zúčastnila společných cvičení NATO.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg Řečeno začátkem tohoto měsíce Aliance posílí svou podporu Tbilisi v rámci společného balíčku NATO-Gruzie, který bude zahrnovat lepší povědomí o podmínkách v zemi, bezpečnou komunikaci a elektronické operace.

Není jasné, zda Spojené státy a další členové NATO přistoupí v brzké době k uznání Gruzie za člena NATO, což by Moskva mohla vnímat jako eskalaci uprostřed hořkých vztahů se Spojenými státy.

Ale Zurabišvili řekl, že Gruzie nemá v úmyslu ustoupit ze svých aspirací.

„Nejsme těmi, kdo rozhodují v tomto smyslu, mohu říci, že hledáme bezpečnostní záruky, a jako malá země, která žije bok po boku s Ruskem, které okupuje dvě oblasti našeho území, nemůžeme bezpečnosti říci ne. „Záruky,“ řekla.

Gruzie také čelí výzvě splnit politické požadavky členství buď v NATO, nebo v Evropské unii.

Freedom House, která monitoruje stav občanských svobod a demokracie po celém světě, klasifikovala Gruzii ve své zprávě z roku 2022 jako „částečně svobodnou“ – uvádí, že demokratické svobody v posledních letech upadají, občanské svobody jsou „nedůsledně chráněny“ a často potlačovány. Politická opozice prostřednictvím zastrašování a obtěžování.

„Musíme být připraveni se připravit a udělat některé věci, na které jsme možná nebyli dostatečně rychlí a dostatečně efektivní,“ řekl Zurabishvili v rozhovoru pro The Washington Post začátkem tohoto týdne. „A mluvím o reformě soudního systému, o všech těchto hlubokých reformách, které posílí demokracii, a to znamená, že je to nový impuls k tomu, což si myslím, že je pro mou zemi velmi velká příležitost.“

Senátor Chris Coons (D-U.S.), předseda senátního rozpočtového podvýboru, který financuje americké operace v zahraničí, nedávno vyjádřil podporu Gruzii, ale také řekl, že reformy jsou nezbytné.

„Stejně jako na Ukrajině musí svět vyžadovat respekt k nezávislosti a územní celistvosti Gruzie a odsoudit Putinovo nehorázné ignorování mezinárodního řádu založeného na pravidlech,“ uvedl Koons v prohlášení po návštěvě země v polovině dubna. „Vyzývám politické vůdce v Gruzii, aby se chopili této příležitosti a prokázali schopnost dosáhnout politického kompromisu a pokročit v důležitých reformách demokratických institucí, včetně soudnictví. Tyto kroky také usnadní hlubší bezpečnostní spolupráci a užší ekonomické vztahy se Spojenými státy. „

Tento týden se Zurabishvili setkal se senátorem Rogerem Wickerem, prominentním členem senátního obchodního výboru (R-Mies.).

„Byl jsem šťastný, že jsem se setkal s prezidentem Gruzie [Salome Zourabichvili]. Odpor její země vůči ruské tyranii by nás měl všechny inspirovat.“ „Pyšně stojím za Gruzií.“

Setkala se také s předsedkyní Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou (D-Kalifornie), která na Twitteru uvedla, že „Kongres hrdě stojí na straně lidu Gruzie a my zůstáváme neochvějní v podpoře jejich suverenity tváří v tvář ruské agresi“.

Bidenova administrativa vyčlenila 88 milionů dolarů na podporu Gruzie jako součást rozpočtu navrženého ministerstvem zahraničí na rok 2023, na řešení demokratického a ekonomického rozvoje Gruzie, euroatlantické integrace a „odolnosti proti zhoubnému vlivu Kremlu“.

Zurabishvili řekla, že její občané chtějí užší vztahy se Spojenými státy a že americkou vládou financovaná média, jako je Hlas Ameriky a Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, mají v Gruzii pověst upřímných zpráv z doby, kdy země stála za Železná opona.

„Vždy tu byl takový obdiv ke Spojeným státům a stále je,“ řekla. „Nemyslím si, že Sověti – ruská dezinformační kampaň, promiňte, opravdu ovládají většinu veřejného mínění.“