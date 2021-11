Barty zakončil svůj rok číslo 1 na WTA Tour potřetí v řadě

Svatý. Petersburg, Florida. Wimbledonská šampionka Ash Party obsadila první místo v žebříčku WTA ve dvouhře již třetí sezónu za sebou, zatímco Katrina Siniaková vedla žebříček čtyřhry podruhé.

Pětadvacetiletá Australanka spojila síly se Serenou Williamsovou, Stevie Grafovou, Martinou Navrátilovou a Chris Evertovou a jako jediné ženy se do konce roku třikrát za sebou dostaly na vrchol tenisového žebříčku.

Tento týden je Bartyová 95. v řadě na čele WTA a 102. celkově.

Červencový titul v All England Clubu Barty byl jejím druhým grandslamovým titulem. Vyhrála také French Open 2019 a brzy poté se v červnu téhož roku poprvé vyšplhala na číslo jedna.

Siniaková vyřadí svůj titul ve středu na turnaji WTA Finals v mexické Guadalajaře spolu se svou deblovou partnerkou Barborou Krejšíkovou. Sinyakova, 25letá Češka, zakončila rok 2018 jako č. 1 ve čtyřhře s Krejčíkovou.

Společně vyhráli French Open a zlatou medaili na olympijských hrách v Tokiu, což je součástí celkového počtu pěti titulů ve čtyřhře Sinyakové v roce 2021.

inzerát

Bartyová také posbírala pět titulů, od 42 do 8. Naposledy startovala na US Open v září a v říjnu oznámila, že pro rok skončila a do finále WTA nenastoupí.

___

Více AP Tennis: https://apnews.com/hub/tennis a https://twitter.com/AP_Sports