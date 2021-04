Ondrej Kudela: Ministr české vlády kritizoval pozastavení činnosti hráče Slavie Praha v Evropské unii za rasistické chování vůči hráči Rangers Glenn Camara | fotbalové novinky

Vysoký český ministr tvrdil, že UEFA vydala zákaz 10 zápasů na Ondřeje Codele za týrání Rangers Glen Camara, aby splnila „zkreslená očekávání malé skupiny aktivistů“.

Obhájci Slavie Praha a Česko Codela budou letos v létě chybět na Euro poté, co byli potrestáni za „rasistické chování“, když urazil záložníka Ibroxu Camaru během loňského zápasu Evropské ligy v Glasgow.

Codela také čelí možnému soudnímu jednání ve Skotsku poté, co policie podala zprávu o „rasově přitěžujícím chování“ vůči 34letému generálnímu finančnímu prokurátorovi.

Ale zatímco některé fotbalové osobnosti na celém kontinentu se sjednotily, aby odsuzovaly povahu pravidla UEFA – přičemž minimální pokuta za rasistické porušování je 10 zápasů – český ministr Frattislav Menard obvinil evropský fotbalový řídící orgán, že jedná v „vrcholné pokrytectví“ při zákazu Kudela. .

Naznačil, že podle tohoto rozhodnutí budou hráči jiné než černé oběti diskriminace.

Minar stojí v čele Kanceláře prezidenta republiky, oddělení vytvořeného k zajištění provádění prezidentských pravomocí.

obrázek:

Camara zápasí s Kudelou během 16. kola druhé etapy Evropské ligy v Ibroxu 18. března



Ve svém otevřeném dopise orgánu dohledu, etice a disciplíně UEFA napsal: “Podotýkám, že rasismus není prokázán a údajný. Samotný inspektor EU zpochybnil, že rasistické prohlášení učinil Ondřej Codela.”

“ Rozhodl však zcela bezprecedentní trest pro hráče, který nikomu neublížil a pouze – podle jeho prohlášení – urazil svého soupeře.

“Dlužíš slušnému člověku bez jediného vodítka.”

“Znemožňujete sportovcům realizovat svůj sen v Evropské lize – to vše jen proto, aby splnilo zkreslená očekávání malé skupiny aktivistů a klubu, který není schopen vyhrát na hřišti, zejména křikem prázdných a zraňujících slov o rasismu .

“Ve vašem dopise se boj proti rasismu stal bitvou poražených proti úspěšným, vrcholem pokrytectví, pozitivní diskriminací a trapným kuplířováním hloupých trendů.”

obrázek:

Vedoucí kanceláře prezidenta České republiky Fratslav Minar – který pracuje za prezidenta Miloše Zemana – zaslal otevřený dopis UEFA



“Vaše úsilí může vést k opaku, situaci, kdy je osoba jiné barvy než černá diskriminována, pronásledována a zbavena svých práv. Proto také považuji za nutné postavit se proti tomuto opatření.”

„I když na to možná nejsi zvyklý, řeknu ti jednu věc. Velmi oceňuji skutečnost, že česká veřejnost nesympatizuje s tvým úsudkem v celé společnosti.

“Naopak, i na krátkou dobu se vám podařilo spojit staré rivaly. Nebudeme před vámi klečet a proti českému fotbalovému fanouškovi nebudou hrozit.”

Camara sám byl zakázán na tři zápasy poté, co UEFA rozhodla, že napadl Kudelu v tunelu po zápase, který Gires prohrál 2-0, když havarovala v 16. kole.

Jeho spoluhráč z týmu Ibrox Kemar Roofe byl rovněž suspendován na čtyři zápasy kvůli zásahu, který nechal zlomenou lebku brankáře Slavie Underreja Kolara.













1:17



Bývalí fotbalisté David James a Siobhan Chamberlain diskutují o rozhodnutí UEFA pozastavit Codela na 10 zápasů.



Maynar ale trvá na tom, že duo Gears je jen mírně vypnuté.

„Ve výše uvedeném zápase se toho stalo hodně,“ řekl. „Zlovolný faul soupeře skončil vážným zraněním brankáře Ondřeje Koláře.

Skončil se zlomeninou lebky a po zbytek života bude muset chodit po poli s helmou.

„Výsledek? Hráč, který rozdrtil soupeřovu lebku kopačkami, dostal trest za nenastoupení na 4 zápasy, další hráč za fyzický útok za třízápasový pokutový kop.“

Menard dodal, že o tuto záležitost má zájem i český prezident Miloš Zeman.

Řekl: „Prezident republiky Miloš Zeman se na situaci dívá podrobně a považuje ji za důležitou nejen z hlediska sportu, ale také z hlediska spravedlnosti a lidské důstojnosti.“

„Vyjadřuje příslušnost ke všem občanům České republiky, kteří sledují tuto problematiku a jsou z ní zklamaní.

Zároveň doufá, že všichni hráči a fanoušci nebudou z celé věci frustrováni a budou nadále udatně podporovat svůj tým.

Sky Sports News Kontaktujte UEFA a Rangers pro komentář.













2:58



Marvin Bartley, kapitán Livingstonu a poradce pro rovnost ve Skotském fotbalovém svazu, říká, že hráči ztratili víru v UEFA a že pozastavení 10 zápasů pro obránce Slavie Praha-Codela nestačí.



Bartley: UEFA nás hodně zklamala ohledně rasismu

Řekl to kapitánovi Livingstonovi a poradci pro skotskou fotbalovou rovnost Marvinovi Bartleymu Sky Sports News Že trest uložený UEFA Kudele byl „absolutním žertem“ a způsobil, že hráči ztratili důvěru ve schopnost řídícího orgánu ukládat přísné tresty hráčům, kteří rasově zneužívají.

Řekl: Jsou [UEFA] Byli tak rychlí, aby si povídali, psali na trička a vedli vlastní kampaň, ale když přišel čas podniknout nějaké kroky, hodně nás zklamali.

“Nezklamali jen černochy, nikoho nezklamali proti rasismu. Měli perfektní příležitost realizovat to, o čem mluvili, a neuspěli, což je opravdu zklamáním.

“Hráči jim nyní ztratili důvěru, opravdu jsme si mysleli, že UEFA zaujme stanovisko a řekne: dost, dost, nebudeme to tolerovat a ukážeme tomuto hráči příklad.”

“[This would] Ukažte každému hráči, který jde vpřed, že pokud to uděláte, ovlivní to vaše živobytí.

„Deset zápasů je přerušeno, devět před koncem aktuální sezóny a jeden pro příští sezónu. Je to vtip.“













1:17



Generální ředitel Kick It Out Tony Burnett říká, že rozhodnutí UEFA zakázat Kudela 10 zápasů je nedostatečné a „vtip“



Sorokin z UEFA: „Správné“ rozhodnutí o pozastavení Kudely na 10 zápasů

Výkonný ředitel FIFA Alexej Sorokin uvedl, že zákaz 10 zápasů pro Ondřeje Kudelu ze Slavie Praha je „správný“ a že je „ztráta času“ kritizovat délku pozastavení.

Sorokin, který nebyl zapojen do disciplinárních opatření UEFA, popsal incident jako „trochu divný“ poté, co byl Rangers Glenn Camara suspendován na tři zápasy za napadení hráče.

“Jeden ze dvou týmů obviňuje druhý z nevhodného chování a druhý tým to odmítá. Obviňují zase druhou stranu, že zasáhla svého hráče. Celý incident je trochu divný. Bylo rozhodnuto a obvykle ne Toto rozhodnutí nekomentuji, “řekl Sorokin.

„Je pro mě těžké něco přidat. Sám jsem tu nehodu neviděl, ale co jsem se o ní dočetl, je, že o tom existuje spousta otázek. Incident má mnoho aspektů, řekněme to takto. Komentář k závažnosti rozhodnutí orgánů UEFA. “

„on je [Kudela] Nebyl uznán [racist behaviour] Než jsme slyšeli. “













1:29



Pierre Bauer, výkonný ředitel antidiskriminační sítě FARE, ocenil UEFA za “ historické rozhodnutí“ o udělení zákazu 10 zápasů Kudele.



Bývalý útočník Skotska Chris Iwilomo označil vyloučení 10 hráčů Ondřeje Codela za „směšné“ a vyzval k doživotnímu zákazu hráčů, kteří byli shledáni vinnými z rasového zneužívání.

Iwilomo, velvyslanec Červené karty, řekl projev rasismu Sky Sports News Evropská fotbalová asociace (UEFA) měla příležitost vytvořit precedens s přísnějšími tresty.

„Jsem zklamaný,“ řekl Iwilomo. “Myslím, že UEFA měla příležitost stanovit standardy a říci, že ve fotbale neexistuje žádná tolerance vůči rasismu. Spodní linie? No, je to teď směšné. UEFA má znovu a znovu šanci vytvořit precedens a sankce budou. “Kruté, a vy je vyřadíte ze hry.

“Chápeme, že rasismus je celospolečenský problém, ale fotbal bude na základě těchto incidentů souzen. Camara byl kvůli své reakci pozastaven na tři zápasy a Kudela zakázal 10 zápasů za to, že je vinen, ale zatím jsme viděli přepisy jeho přesvědčení.

„Pro mě by měl být zákaz minimálně rok, až doživotní zákaz. Pojďme to vykořenit ze hry. Věř mi, Kudela to byla vypočítavá věc, jen si zakryl ústa a šel do Camary. shledán vinným ze spáchání něčeho, pokud by měl zákaz 10 zápasů, tak říkám: „ať jsou tresty tvrdé.“