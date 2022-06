Cizinci parťáci v Národním divadle Brno v červnu – Brněnský deník

Národní divadlo Brno (NdB) má na měsíc červen nabitý program operních, baletních a divadelních inscenací. Zdroj obrázků: Ctibor Bachratý

Brno 2. června (BD) – Možná jste na plakátech a reklamách o Brně viděli mrzutý obličej, jak na vás zírá tmavýma očima, agresivně se předklání, s potetovaným tělem a černým oblečením, které vypadá jako muž určený k podnikání.

Slavnou tragédii Williama Shakesepeara uvede v Janáčkově divadle režisér Martin Glaser. Obrazový kredit: Marek Olberzymek

Nejedná se o klasický operní obraz.

Othello je však hrdinou slavné tragédie Williama Shakespeara a slavné operní adaptace Giuseppe Verdiho. Opera o čtyřech dějstvích se do brněnského divadla vrací po více než třech desetiletích, aby prozkoumala rozdíly a předsudky společnosti, soustřeďuje se kolem Othella, jeho ženy Desdemony a zrádného Jaga.

Dílo bylo poprvé uvedeno v Miláně v roce 1887. V Janáčkově divadle je uvedl Martin Glaser s nahrávkou Roberta Kruczyka. Premiéru bude mít 17. června, zpívá se v původním italském znění s českými, anglickými a německými titulky.

Další představení jsou 19., 21. a 28. června.

Opera pod hvězdnou oblohou

Opera je skvělá v krásných divadlech, ale mohlo by to být lepší venku, když je středoevropské místo a letní večer. Jak popisuje Opera NdB svou každoroční letní sérii: je to nejlepší opera pod hvězdným nebem.

Na náměstí Špilberk se letos v létě odehrají čtyři opery: Elixír lásky / Nápoj lásky (Napoj Lasky 30. června, La Bohème 2. července, Tosca 27. srpna, Lazebnik Sevillsky 28. srpna Mikulovské divadlo uvede 30. srpna La Traviatu a 31. srpna Carmen.

balet

Téměř 50 let a asi 350 představení byla v Brně uváděna jako balet Sněhurka – velmi oblíbená pohádka o krásné Sněhurce, její zlé maceše a jejích sedmi trpaslících.

Návrat v červnu, s představeními vhodnými pro děti, 10., 11., 20. a 27. června. Představení 20. června bude 350 v Brně.

Tento fantasy balet bude uveden čtyřikrát v Janáčkově divadle a třetí představení bude 350 v Brně. Zdroj obrázků: Ctibor Bachratý

Hrát si

V červnu se od NdB nehrají žádné hry v anglickém jazyce, ale pokud rozumíte trochu česky a máte sklony ke skandálům (a sadismu), mohla by být Quills (Pera Markyze de Sade) kulturním večerem k zamyšlení.

Tato verze příběhu, která se noří do témat svobody, cenzury a lidské nezranitelnosti, sleduje závěrečnou fázi života markýze de Sade, kdy byl uvězněn v Charentonském azylu, přesto pokračuje v obsesivním psaní. Je založen na stejnojmenném filmu.

Hra bude uvedena jednou měsíčně od soboty 4. června v Mahinově divadle.

Tato provokativní hra se bude hrát jednou měsíčně. Premiéra se uskuteční 4. června v 19 hodin v Mahinově divadle. Obrazový kredit: Patrick Borico

