Prognóza globálního trhu se cereálními snídani 2021-2025

Dublin, 18. února 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – The „Global Market Cereal Market Market 2021: The Impact and Recovery from COVID-19 to 2030“ Zpráva byla přidána do ResearchAndMarkets.com Ukázat.

Očekává se, že celosvětový trh se cereálními cereáliemi vzroste z 56,86 miliard USD v roce 2020 na 60,07 miliard USD v roce 2021, při souhrnné roční míře růstu 5,6%. Růst je přičítán zejména společnostem, které změnily svůj provoz a zotavily se z dopadu COVID-19, který dříve vedl k omezujícím omezujícím opatřením, včetně sociálního distancování, práce z domova a uzavírání podniků, které vedly k provozním výzvám. Očekává se, že trh v roce 2025 dosáhne 75,44 miliardy USD při složeném ročním tempu růstu 6%.

Asijsko-pacifický region byl největším regionem na globálním trhu se snídaňovými cereáliemi a v roce 2020 obsadil 51% trhu. Severní Amerika byla druhým největším regionem s 18% globálního trhu se snídaňovými cereáliemi. Afrika byla nejmenším regionem na globálním trhu se snídaňovými cereáliemi.

Výrobci snídaňových cereálií využívají roboty a automatizační technologii ke zvýšení efektivity výroby. Robotické systémy automatizují montáž, přepravu, manipulaci, skladování a balení obilných produktů, čímž zkracují dobu výrobního cyklu a zvyšují produkci. Automatizace umožňuje zpracovatelům obilí zlepšit podmínky závodu, snížit znečištění a omezit interakci člověka, což zvyšuje bezpečnost zpracování pro pracovníky i spotřebitele. Kolaborativní roboti nebo poloautonomní roboti se používají v různých automatizačních procesech, včetně balení. Továrny s pevnými automatizačními systémy zvyšují výnosy nejméně o 2–3% než manuální práce. Colborne Foodbotics, ABB Group, Emerson Electric Co a Schneider Electric SE jsou některé ze společností, které poskytují automatizační zařízení výrobcům obilovin.

Vypuknutí COVID-19 bylo hlavním omezením na trhu s výrobou snídaňových cereálií v roce 2020, protože dodavatelské řetězce byly narušeny obchodními omezeními a spotřeba snížena globálním uzamčením vlády. Výrobci potravin a nápojů se spoléhají na získávání surovin od místních a mezinárodních dodavatelů. Vzhledem k tomu, že mnoho vlád omezilo pohyb zboží v různých zemích i na místní úrovni, byli výrobci nuceni zastavit výrobu z důvodu nedostatku surovin. K poklesu přispěly také omezení obchodu s nezákladním zbožím a strach ze znečištění způsobeného výrobními zařízeními. Vypuknutí by mělo mít negativní dopad na podnikání do roku 2021. Očekává se však, že se trh s výrobou snídaňových cereálií vzpamatuje z šoku během prognózovaného období, jelikož se jedná o událost „černé labutě“ a není spojena s perzistencí nebo podkladem slabiny v tržní nebo globální ekonomice.

Mnoho zemí po celém světě trpí nízkými cenami plodin kvůli nadměrné kapacitě; Očekává se, že to sníží náklady na suroviny pro potravinářské a nápojové společnosti. Například v roce 2019 utratila indická vláda 873 milionů USD na podporu vývozu cukru v důsledku nadprodukce cukrové třtiny, čímž se snížily ceny. Nadprodukce některých plodin tedy pravděpodobně povede k vyšším ziskovým maržím pro potravinářské a nápojové společnosti včetně výrobců snídaní a obilovin. Vyšší ziskové marže umožní potravinářským a nápojovým společnostem zvýšit produkci a posunout trh vpřed.

Tato zpráva poskytuje stratégům, obchodníkům a vrcholovému managementu kritické informace, které potřebují k posouzení globálního trhu se cereálními snídani, jak vyplývá z uzamčení COVID-19.

pole

Kryté trhy:

1) Podle typu: snídaňové cereálie s ovesem; Cereální cereální snídaně; Ostatní snídaňové cereálie

2) Podle distribučního kanálu: supermarkety / supermarkety; Obchody; Elektronický obchod; Aharon

3) Podle produktu: ready-to-eat (RTE); Horké fazole

4) Balením: krabice. tašky. Aharon

Kryté váhy: Počet společností Počet zaměstnanců

Země: Argentina; Austrálie; Rakousko; Belgie; Brazílie; Kanada; Chile; Čína; Kolumbie; Česká republika; Dánsko; Egypt; Finsko; Francie; Německo; Hongkong. Indie; Indonésie; Irsko; Izrael; Itálie; Japonsko; Malajsie; Mexiko; Holandsko; Nový Zéland; Nigérie; Norsko; Peru; Filipínský; Polsko; Portugalsko; Rumunsko; Rusko; Saudská arábie; Singapur; Jižní Afrika; Jižní Korea; Španělsko; Švédsko; Švýcarsko; Thajsko; Krocan; Spojené arabské emiráty; Spojené království; Spojené státy americké; Venezuela; Vietnam

Regiony: Asia Pacific; Západní Evropa; Východní Evropa; Severní Amarica; Jižní Amerika; Střední východ; Afrika

Časové řady: Pět historických let a deset očekávaných let.

data: Velikost trhu a poměry růstu pro související trhy, poměry HDP, výdaje na obyvatele a srovnání indikátorů snídaňových cereálií.

Segmentace dat: Historické a předpovědní údaje o zemi a regionu, tržní podíl konkurentů, tržní sektory.

Uvedené společnosti

Abbott Nutrition

Aton Foods

Zpět na Nature’s Food

Bobs Red Mill Natural Food

Další informace o této zprávě naleznete na stránce https://www.researchandmarkets.com/r/g1xwpi

O společnosti ResearchAndMarkets.com

ResearchAndMarkets.com je předním světovým zdrojem zpráv o mezinárodním průzkumu trhu a údajů o trhu. Poskytujeme vám nejnovější data o mezinárodních a regionálních trzích, hlavních průmyslových odvětvích, významných společnostech, nových produktech a nejnovějších trendech.

CONTACT: ResearchAndMarkets.com Laura Wood, Senior Press Manager [email protected] For E.S.T Office Hours Call 1-917-300-0470 For U.S./CAN Toll Free Call 1-800-526-8630 For GMT Office Hours Call +353-1-416-8900