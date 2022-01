OnePlus 10 Pro bude obsahovat trojitý zadní fotoaparát a aktualizovaný software

OnePlus sdílí některé další podrobnosti o tom, co se chystá OnePlus 10 Pro, tentokrát se zaměřením na specifikace fotoaparátu. Pokud doufáte, že z tohoto partnerství druhé generace s Hasselbladem získáte spoustu hardwarových upgradů, vypadá to, že budete muset počkat – kromě zcela nové verze jsou tyto aktualizace primárně softwarové.

Abychom shrnuli některé základní specifikace fotoaparátu, které jsme provedli Naučil jsem se začátkem tohoto týdneOnePlus 10 nabídne trojitý zadní fotoaparát – pravděpodobně stejnou 48MP hlavní, 50MP ultraširokou a 8MP ultraširokou konfiguraci jako minulý rok. K dispozici je 32MP přední kamera, což je vyšší rozlišení ve srovnání s 16MP fotoaparátem Selfie 9 a 9 Pro.

Pozoruhodnou aktualizací je přidání režimu fotografování s názvem RAW Plus, který jako Formát Apple ProRAW, kombinuje výhody počítačového snímkování a snímání snímků RAW. OnePlus 9 a 9 Pro nabízely tradiční režim RAW, takže je to skvělé vylepšení pro ty, kteří si chtějí pohrát s datově bohatými soubory RAW a přitom si zachovat pokročilé zpracování obrazu, které mají fotoaparáty smartphonů.

Všechny tři zadní fotoaparáty lze použít v aktualizovaném režimu Hasselblad Pro k ovládání nastavení expozice a pořizování 12bitových souborů RAW. Velmi se nám líbil intuitivní režim Pro na OnePlus 9 a 9 Pro, takže se těšíme na nejnovější verzi. K dispozici je také nový režim ručního nahrávání videa s názvem filmový režim. Nabízí kontrolu nad citlivostí ISO a rychlostí závěrky a také přístup k formátu snímání LOG, který se lépe hodí pro úpravu barev po fotografování.

Fotoaparáty 9 a 9 Pro mají barevné ladění od Hasselblad a OnePlus se stále přiklání k tomuto aspektu partnerství. V této iteraci kombinuje své „Billion Color Solution“ (také pro Oppo) a vědu o barvách Hasselblad, aby poskytl 10bitové barvy každému ze tří zadních fotoaparátů telefonu. To by mělo vést k jemnějším barevným přechodům na vašich obrázcích – za předpokladu, že se na ně díváte na monitoru schopném zobrazit všechny tyto barvy.

Po hardwarové stránce je tu nový širokoúhlý kamerový senzor s maximálním zorným polem 150 stupňů – někde na fotbalovém hřišti 5 mm v přepočtu na 35 mm. jestli chceš opravdu Vydejte se na vzrušující záběr, tento objektiv lze použít s novým režimem rybího oka. Pro trochu užší pohled nabízí Wide 110stupňový režim, který se blíží ekvivalentu 14mm nabízenému 9 a 9 Pro a využívá korekci zkreslení AI.

Je třeba si uvědomit další hardwarovou změnu: Zdá se, že OnePlus upustil od monochromatického fotoaparátu. Jednalo se o čip s nízkým rozlišením, který byl součástí předchozích modelů, aby pomohl při pořizování černobílých fotografií. To bylo každopádně tvrzení. my Snažit se to najít znamená nějaký rozdíl Na monochromatických obrázcích můj kolega John Porter léta lamentoval nad jeho existencí a pravidelně jej nazýval „zmateným“ a „zbytečným“. 10 Pro rendery, které jsme dosud viděli, ukazují tři užitečně vypadající fotoaparáty spolu s bleskem a ničím, co by v dohledu vypadalo jako malý monochromatický senzor. Pokud je to tak: Sbohem, monochromatický fotoaparáte, sotva jsme věděli, co jsi udělal.

aktualizace venkovních kamer, Co jsme se zatím o OnePlus 10 Pro dozvěděli Není se čemu divit. Dodává se s čipovou sadou Snapdragon 8 Gen 1, 120Hz displejem a 50W bezdrátovým nabíjením – v souladu s předchozí vlajkovou lodí OnePlus a zaškrtnutím všech políček pro „vlajkovou loď Androidu 2022“. V Číně by měl být spuštěn 11. ledna a v dalších regionech bude dostupný koncem tohoto roku.