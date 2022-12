Novinář: České předsednictví dalo EU dohromady ve velmi složité době

Ian Willoughby a Philippe Nerad|Foto: Khalil Balbagy, Český rozhlas

„Obecně bych řekl, že to je to, co drží EU pohromadě v těchto těžkých časech.

„Protože ruská agrese proti Ukrajině a energetická krize a EU projednávaly spoustu opatření, jak tyto věci řešit.

„A přes nějaké problémy, nějaké neshody se nakonec Česká republika dohodla a vstoupila do Evropské unie.

„Z tohoto obecného pohledu si myslím, že je to obrovský úspěch.“

Foto: Úřad vlády ČR

Je něco, co podle vás mohli udělat lépe, nebo čeho litujete, jak se zachovali?

„Určitě přemýšlím o komunikaci a o tom, jak prodat vedení EU Čechům.

„Myslím, že toto je nejslabší stránka tohoto předsednictví EU.

„Protože odvedli dobrou práci na úrovni EU, z evropského pohledu udělali dobře.

„Ale z českého pohledu si myslím, že mnoho Čechů ani neví, že předsednictví EU existuje.

„Tyto dva summity na začátku října jsou události, které lze vidět pouze zde v Praze, ale o těchto prezidentských vítězstvích neuslyšíte.“

Dědictvím českého předsednictví EU v roce 2009 bylo Východní partnerství. Zůstane současné předsednictví, které brzy skončí?

„Ano, máme evropský projekt s názvem Evropské politické společenství, který začal v Praze na začátku října.

„Myslím, že to bude tradiční, protože zúčastněné země se zdají být připraveny pokračovat.

„Tak doufejme, že to je dědictví, které uvidíme za několik let.“

Josef Sikela|Foto: Úřad vlády ČR

Vláda vznikla zhruba půl roku před inaugurací předsednictví. Mnoho členů vlády nemá zkušenosti. Který z nich si podle vás během předsednictví vedl nejlépe?

„Jmenuji ministra [Jozef] Sikela.

„Protože to byl neznámý člověk – byl manažerem banky, ale nikdo ho neznal, než vstoupil do této vlády.

„Musel absolvovat několik schůzí ministrů energetiky. Pokud dobře počítám, bylo jich devět, z toho čtyři nebo pět mimořádných schůzí, které měly reagovat na energetickou krizi.“

„Od diplomatů jsem slyšel, že byl velmi aktivní, volal na všechny strany, posílal zprávy svým protějškům v jiných zemích a snažil se o kompromisy.“

Vlajky čtyř zemí Visegrádu|Foto: Archiv polského parlamentu

Uvědomil jste si, že české předsednictví EU v posledních šesti měsících ovlivnilo mezinárodní image země?

„Samozřejmě bych to řekl pozitivně.

„Protože Česká republika byla v posledních letech vnímána jako součást Visegrádské čtyřky, jakýsi problémový tvůrce EU, který většinou říká jen ‚ne, nesouhlasíme‘ – a nepřichází s žádnými řešeními.

„Teď se to změnilo.“ Česká republika, čeští diplomaté, kteří přišli s těmito řešeními, kteří přišli s kompromisy, jak se dohodnout.

„Myslím, že partneři z EU vidí, že i Česká republika může být spolehlivým partnerem, který může přinést pozitivní věci.

„Pro Česko je dobře, že je v této pozici – mít teď cíl znamená nepromarnit ho.

„Protože pokud se vrátíme ke kritice a ignorování věcí, může nás to vrátit zpět do role vytváření těchto problémů EU.

„Myslím, že by to neměl být záměr naší vlády a České republiky.“