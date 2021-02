„Opevnění VIP“ mocných a jejich kamarádů otřásá Jižní Amerikou

Minulý týden prominentní argentinský novinář v rozhlasovém rozhovoru prozradil, že byl zastřelen na ministerstvu zdravotnictví poté, co zavolal svému příteli, který byl tehdy ministrem zdravotnictví, aby odhalil to, co místní obyvatelé nazývají „klinikou VIP očkování“ vládních spojenců. V Brazílii požádali státní zástupci o zatčení starosty města Manaus, města na severu zpustošeného dvěma vlnami koronaviru, pro podezření z preferenčního přístupu spojenců k vakcíně.

Aktualizováno Duben. 25, 2021, 21:41 ET

V Surinamu si 38letý ministr zdravotnictví stanovil první dávku vakcíny v zemi, aby „šel příkladem“.