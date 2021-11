GameStop Černý pátek PS5 a Xbox Series X dnes znovu naskladněny – kdy a které obchody budou mít zásoby

GameStop nabízí širokou škálu Černý pátek nabídky Tento týden si ale nechal své nejlepší promo ke Dni díkůvzdání. Ačkoli to není technicky výhodná koupě, GameStop zůstane Doplnění zásob PS5 A Xbox Xbox X Doplňte ji na prodejně ještě dnes.

Tento pokles byl potvrzen v obchodě prostřednictvím Cvrlikání přichází po a Příspěvek není dvojznačný Začátkem týdne řekl, že k poklesu konzole nové generace dojde tento týden. Původně jsme očekávali, že se tyto zásoby uskuteční na samotný Černý pátek, ale zdá se, že GameStop se uvnitř rozhodl, že dokonalým pochoutkem na Den díkůvzdání je možnost stát ve frontě před skutečným maloobchodem.

Vybrané obchody GameStop se otevřou později dnes a budou mít na skladě omezený počet balíčků PS5, Xbox Series X a Switch Console. Najděte zúčastněný obchod ve svém okolí: https://t.co/bCcE24aYrz pic.twitter.com/Bs9pwumLcs25. listopadu 2021 vidět víc

GameStop potvrdil, že tento pokles bude probíhat pouze ve „vybraných obchodech“ a můžete jej používat Nástroj pro určování polohy Najděte nejbližší obchod s inventářem. Zdá se, že obojí PS5 doplnění zásob a Xbox Xbox X Naskladnění bude probíhat současně s dodáním skladu počínaje 17:00 ET. Doplnění zásob poběží do 21:00 ET, i když očekáváme, že alokace maloobchodníků bude snížena dlouho předtím.

Pokud šance pro PS5 nebo Xbox Series X nestačí, GameStop bude mít také omezené zásoby Balíček Nintendo Switch Black Friday. Tento balíček za 299 $ je dodáván s konzolou Switch, digitální kopií Mario Kart 8 Deluxe a třemi měsíci Nintendo Switch Online. Tento balíček byl dříve k dispozici online u společností jako Best Buy, Walmart a Amazon, ale od té doby byl vyprodán.

Nejnovější příležitost GameStop k nákupu konzole nové generace přichází právě včas. Nyní je zde atraktivní sbírka Černý pátek nabídky PS5A Černý pátek nabídky na Xbox Series X. A Nabídka Černého pátku Nintendo Switch Působí u několika prodejců. Tyto nabídky vám dávají šanci získat celou řadu her a příslušenství pro vámi požadované konzole za výrazně snížené ceny.

Pokud dnes nemůžete zajistit konzoli nové generace ve vašem GameStopu, nezapomeňte si ji uložit Doplnění zásob PS5 A Doplnění zásob Xbox Series X. Rozbočovače pro nejnovější aktualizace během prázdnin. Nemůžeme zaručit, že pro vás seženou stroj, ale určitě vám značně usnadní dohledávání zásob.

PS5 Restock Tracker – Obchody musí zkontrolovat