01/08/2023

na natáčení instituce

Česká republika se etablovala jako hlavní natáčecí destinace pro světovou kinematografii, přitahuje prestižní produkční společnosti jako MGM, Lionsgate, Netflix, Amazon nebo Apple TV+ (čtěte novinky). Jejich významné projekty od celovečerních filmů až po filmové trháky byly natočeny po celé zemi. Dvě pozoruhodné produkce jsou Amazon’s Gothic Fantasy, Karnevalová řada (Přečtěte si zprávy) a high fantasy epos, Kolo času (přečtěte si zprávy). Škálu významných projektů v České republice dále posiluje ambiciózní Apple TV+ verze sci-fi kolekce Isaaca Asimova, instituce. Vyvinuto pro malou obrazovku od David S. Gower A Josh FriedmanDruhá sezóna seriálu se natáčela převážně v Praze, která byla hlavním místem natáčení. První sezóna byla natočena na Maltě, Tenerife a Fuerteventuře. Praha kdysi sloužila jako kulisa pro šestihodinovou minisérii Sci-Fi Channel Písečné duny (2000), minisérie od Sci-Fi Channel William Hurt, Útes Saskia A Alec Newman. minisérie, Děti Duny (2003), šel v jeho stopách a rozrostl pražské sci-fi portfolio. Za produkcí druhé sezóny instituce A obojí Písečné duny Projekty jsou stejné jako u české produkční společnosti Milk & Honey Pictures.

Milk & Honey Pictures zahájila předprodukční práce na druhé sezóně Milk & Honey Pictures instituce V březnu 2021 půlroční proces. Natočeno po dobu 74 dnů, od dubna do července 2022 Česká filmová komise Prozradil, že na projektu se podílelo mnoho filmových štábů s celkovým počtem 1800 jednotlivců přímo zapojených do produkce. Celkově řetězec zaměstnával více než 4 000 místních obyvatel a rozšířil se za hranice filmového průmyslu, aby zahrnoval řadu doplňkových služeb. To zahrnovalo sektory, jako je ubytování, restaurace, bezpečnost a různí dodavatelé materiálů a komodit, což významně přispělo k místní ekonomice. Czech Film Commission také zdůraznila odhodlání projektu vychovávat místní talenty. Toto úsilí se zhmotnilo v náboru 30 učňů, kteří mají neocenitelnou příležitost získat praktické zkušenosti a rozvíjet nové dovednosti v oboru.

mimo fotografování Písečné duny (2000), sezóna dvě instituce Vyloučila legendární Barrandoff Studios, oblíbenou volbu pro projekty jako Karnevalová řada, a místo toho zvolil Prague Studios. Prague Studios, založené v roce 1999, se svými sedmi scénami o celkové ploše 11 489 metrů čtverečních hostilo řadu produkcí, včetně natáčení tří sezón seriálu Netflix. strašidelnýVyrábí Milk & Honey Productions. Pro druhou sezónu instituce, Série využívala prostornou studiovou plochu 10 000 metrů čtverečních, doplněnou o další plochu 12 000 metrů čtverečních, demonstrující provoz ve velkém měřítku. Produkce si vyžádala návrh a konstrukci vodou ponořitelných sad a také použití technologie LED Volume, která využívala velkoplošné LED podsvícené projektory. Týmy pověřené stavbou lokací, rekvizit, pohybových rekvizit a speciálních efektů byly složeny výhradně z českých filmových profesionálů. Je pozoruhodné, že výrobní proces zaznamenal nárůst používání 3D tiskáren k vytvoření podpěr, což má za následek zvýšenou rychlost a efektivitu. Fotografování přesahovalo pražské ateliéry do různých českých regionů, s pozoruhodnými příklady v severních Čechách a na severní Moravě. Celkové výdaje na výrobu v ČR byly 1 618 256 197 Kč (67 715 778,19 €), včetně výrobních pobídek 304 681 041 Kč (12 749 349,47 €).

Třetí sezóna instituces obsazením Jared Harris, Lee Pace, Lou Lobell, Leah Harveyová, Laura ByrneováA Terrence MannNatáčení začalo v Praze koncem května a má pokračovat až do října. Výroba však čelila nečekanému zastavení kvůli pokračující stávce zástupců SAG-AFTRA. Kromě toho Praha posloužila jako kulisa pro mnoho dalších významných inscenací, včetně Země zaslíbenácož je funkce, která přichází s Mads Mikkelsen V hlavní roli, která má mít premiéru na filmovém festivalu v Benátkách (čtěte zprávy), W Jeden životBiografie se soustředila na Nicholas Winton A mistrovství Anthony, HopkinsKterá má mít premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu (čtěte zprávy). Oba filmy se odehrávají v hlavním městě České republiky jako jejich hlavních natáčecích místech.