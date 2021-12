West Ham má Patricka Schicka

West Ham Czech Republic a Bayer Leverkusen zkoumají možnost podepsání útočníka Patricka Schicka.

Pětadvacetiletý hráč vstřelil jediný gól na turnaji Euro 2020 a skončil druhý v soutěži, čímž přitáhl pozornost Arsenalu, Man City a Barcelony.

Podle různých zpráv by nabídka 40-50 milionů za jeho přivedení na londýnský stadion mohla překonat rekordní přestupovou částku klubu zaplacenou Sebastienu Hallerovi.

West Ham se zajímá o Patricka Schicka, který nastřílel více ligových gólů, než kolik jich v této sezóně odehrál kterýkoli český útočník.

Schick si udělal jméno svými výkony na Euru 2020, včetně Unforgettable Gól na 50 yardů Proti Skotsku má ale Schick ke soutěžnímu zázraku daleko.

V této sezóně vstřelil 16 gólů ve 14 zápasech Bundesligy, což je 13 a 10 ve všech zápasech předchozí sezóny.

West Ham chce útočníka v lednu, aby zajistil konkurenci pro další útočníky, jako jsou Michael Antonio a Jarot Bowen. Podepsat ho v lednu však bude neuvěřitelně těžké.

Bayer Leverkusen bojoval o místo v Lize mistrů v Bundeslize, stejně jako Hammers, kteří skončili na špici svého kádru Evropské ligy a jsou v posledních 16. Žádný klub nechce prodat svého nejlepšího hráče, ale zvláště ne v sezóně.

West Ham má však řadu spojení se Schickem, což by mohlo dát Davidu Moyesovi navrch ve snaze přimět ho k podpisu.

Nový partner Daniel Kredinski vlastní Schickův bývalý klub Sparta Brock. Credinsky ho prodal do Samptorie a udělal svůj první přestup do hlavní evropské ligy. To vedlo k jeho přesunu do Říma a RP Leipzig, než přešel do Bayeru Leverkusen.

A to, že jsem z Česka, samozřejmě pomáhá k tomu, aby člověk měl k kladivářské zemi vztah. Například takzvaní ‚čeští soudruzi‘ z West Hamu Thomas Suzek, Vladimír Koufal a Alex Krul, kteří hvězdného útočníka již znají, se ho mohou pokusit nalákat do východního Londýna; Jako Souček pro Coufala.

Shika se těžko podepisuje, takže pravděpodobnější je přestup ke kolegovi českému útočníkovi Adamu Hloškovi.

Je jasné, že West Ham hledá Bundesligu, na kladiva koukají Matthias Zinder a Nicholas Sule.