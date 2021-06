Náhled: Nizozemsko vs Česká republika

Sports Mole hodnotí nedělní zápas mistrovství Evropy mezi Nizozemskem a Českou republikou, včetně předpovědí, týmových zpráv a možných sestav.

A Holandsko Výstroj převyšuje níže uvedená očekávání Frank de Boer Připravte se na bitvu v 16. kole Euro 2020 jak na sebe berou Česká republika V neděli večer v aréně Puskas.

Orange postupoval do skupiny C, když vítězové postupovali do vyřazovacích kol, zatímco Česká republika si rezervovala místo v Elite 16 jako jeden ze čtyř nejlepších týmů na třetím místě.

Náhled zápasu

S talismany v Severní Makedonii nebude žádné řádné rozloučení Goran Pandev – Přestože mu jeho spoluhráči při střídání v 67. minutě udělili čestnou stráž – v té době už Nizozemsko vstřelilo tři góly za skromný úspěch.

Memphis Depay Nebylo žádným překvapením, že osoba, která toho dne prolomila patovou situaci, se brzy stane útočníkem Barcelony a stala se dodavatelem Georginio Wijnaldum Zdvojnásobení náskoku předtím, než bývalý hráč Liverpoolu přidal třešničku na dortu s druhým a třetím pro Orange v 58. min.

Na těchto turnajích zářila drsná povaha Nizozemska, protože žádný jiný tým ve skupinové fázi nedosáhl osmi gólů, které Oranji vstřelil ve třech skupinových zápasech, a de Boer viděl, že jeho tým zaznamenal v každém z těchto turnajů alespoň dva góly. Posledních 10 zápasů ve všech soutěžích.

Poté, co De Boer zjevně našel perfektní vzorec úspěchu s novým nastavením 3-4-1-2, pomalu získává své kritiky po jistém předturnajovém pesimismu ohledně jejich šancí a Nizozemsko čeká další vítaný zápas s Walesem nebo Dánskem. “ vést podle očekávání.

Ne od Euro 2000 – kdy byl De Boer základem stroje Oranje – zahájilo Nizozemsko kampaň mistrovství Evropy se čtyřmi rovnými výhrami, ale dosud ohromené a potěšené, jejich první čtvrtfinálové vystoupení od roku 2008 nic menšího než jejich horlivý příznivci přijmou.

Po stopách Skotska a Chorvatska se Česká republika stala třetím týmem, který byl zmařen silnou obranou Anglie ve Wembley, s hlavičkou v první polovině zápasu. Raheem Sterling To bylo vše, co oddělilo obě strany během prosté aféry v anglickém hlavním městě.

Přes první a jedinou porážku ve skupinové fázi ve Wembley stačilo na postup Češky nad Skotskem a těsnou remízou s Chorvatskem postoupit jako jeden z nejlepších týmů na třetím místě a byli odměněni solidním zápasem. Strašné rozměry.

Udělat to, Jaroslav Silhave Už vedl svou stranu dál než Pavel Faraba Během jejich nešťastného běhu 2016 – drželi se myšlenky, že by Česká republika na jeden rok vystoupila ze skupinové fáze a poté postoupila do play-off během dalšího kola.

Česká republika nikdy nebyla poražena v 16. kole Euro jako samostatná země, ale pokud mají zlomit cyklus horší, než tomu bylo v předchozích vyřazovacích kolech (finalista v roce 1996, semifinalisté v roce 2004 a čtvrtletí – finále v roce 2012) Patrick Chic A vystřelí všechny válce na náměstí Puskas.

Nizozemsko a Česká republika odehrály napínavý zápas pěti gólů během skupinové fáze Euro 2004 – během níž Milan Barros A Vladimír Semesser Dokončil působivý comeback Čechů vítězstvím 3: 2 – a Oranji ve svém posledním souboji v říjnu 2015 prohrál se stejným skóre jako Češi.

Formát mistrovství Evropy pro Nizozemsko:

Holandský formát (všechny soutěže):

Formát mistrovství Evropy pro Českou republiku:

Formulář pro Českou republiku (všechny soutěže):

Týmové novinky

Nizozemský útočník Luke de Jong Po zranění kolena se na turnaji znovu neobjeví, ale když odehraje pouze 10 minut ve skupinové fázi, nenechá si ujít obrovskou příležitost.

De Boer má každopádně nahoře dilema Wout Weghorst Bude doufat, že udělá dost pro odstranění těch, kteří jsou spojeni s Liverpoolem Doniel Malinová Vedle nepostradatelného Depaye.

Weghorstova fyzická zdatnost a 6 stop-5 rám by mohly být výhodnější proti silným Čechům Martin de Ron Po odpočinku proti Severní Makedonii se musí vrátit do XI.

Česká republika se mezitím bude muset přestěhovat levým bekem poté, co si Jan Borrell zajistil druhou rezervaci na turnaji proti Anglii, takže Brescia Alice Matego může zastupovat.

Selhafe nesmí dělat velké změny v kádru navzdory svým neuspokojivým výkonům ve Wembley, s jedinou skutečnou nejistotou českého trenéra. Thomas SuchekZáložní partner, jako Alex Krall A Thomas Halls هو Bojujte za to místo.

Schick je vyrovnaný se čtyřmi dalšími hráči – včetně Wijnaldum – o třech brankách turnaje, ale proti Chorvatsku a Anglii za 180 minut zaznamenal jen jednu ránu na cíl.

Potenciální sestava Holland:

Stecklenburg. de Vrij, slepý, de Ligt; Dumfries, de Jong, de Ron, Van Anholt; Wijnaldum. Debye, Wighurst

Česká republika možná sestava:

Faclik. Koval, Celostka, Kallas, Matego; Díry, Souček; Masopust, Dareda, Yankto; Šek

Říkáme: Nizozemsko 2: 0 Česká republika

Pro Českou republiku už nemůže být lepší čas na třetí po sobě jdoucí vítězství nad Nizozemskem a příležitost napodobit superhvězdy v roce 2004 by je měla motivovat.

Tým De Boera Oranjeho je však ve všech oblastech na hřišti v hojné kvalitě a svými výkony ve skupinové fázi se silně zapsal, takže můžeme jen podpořit Nizozemsko v bezpečném postupu do čtvrtfinále.