Je Miss Planet International zrušena?

Bude v Ugandě pokračovat soutěž Miss Planet International? Spekulace se množí, protože dva z kandidátů tvrdí, že soutěž byla zrušena, přičemž Česká Miss Tamila Sparrow tvrdí, že kandidáti byli „podvedeni“.

Sparrow vznesl toto obvinění proti organizátorům soutěže v sérii Instagram Stories dnes, 11. listopadu.

„Musím se omluvit, ale bohužel nás okradli. Nedostali jsme ani 10 % aktivity, nedostali jsme nic, ani ubytování, ani jídlo. Uvízli jsme v Ugandě,“ řekla davu.

Sparrow tvrdil, že někteří jednotlivci „se nezúčastnili [in] průvod“ zaplatila své vlastní peníze, aby nakrmila a zajistila delegáty, a dodala, že měla pocit, že „už nemůže mlčet“.

„Omlouvám se všem, kteří nás finančně nebo psychicky hodně namáhali. Ale to musí vidět veřejnost.“ [Around] 35 soutěžících [haven’t] Odešel jsem poté, co mě podvedli.

Sparrowová dodala, že strávila několik hodin u policie v Kampale v Ugandě, kde svědčila proti produkčnímu manažerovi zapletenému do Miss Planet International, a že plánovali co nejdříve opustit zemi.

Sparrow pak v dalším příběhu na Instagramu tvrdil, že „zúčastněné strany jsou ohroženy [or] úplatky“ a od organizátorů Miss Planet International nezískali žádné informace, řešení ani podporu.

„[If you were] Vedení soutěže, dovolil byste soutěžícím týden trpět, aniž by cokoli dělali? zeptal se Sparrow.

Miss Jamaica Tunnel Simone Watkissová mezitím prostřednictvím jejích příběhů na Instagramu dnes také uvedla, že soutěž byla zrušena. Neuvedla důvod pro údajné zrušení královny ani nekomentovala Sparrowova obvinění.

„Děkuji vám všem za dosavadní podporu. Soutěž byla bohužel zrušena. Ale bylo mi ctí mít opět příležitost reprezentovat krásnou Jamajku,“ vzkázala fanouškům.

Mezitím filipínský sázkový manažer Wilbert Tolentino Herlen Podol hovořil o problému se svým sázením. Facebook stránku dnes.

Více než polovina kandidátů podle něj vakcínu proti žluté zimnici nedostala. Sponzorský resort soutěže v Kampale se také rozhodl odstoupit od dohody s organizátory Propuknutí viru Ebola v Ugandě.

Tolentino ujistil, že všichni doprovázející Bodol v Ugandě jsou v bezpečí. Uvedl také, že veřejnost si bude muset počkat na oficiální vyjádření organizace soutěže.

Organizátoři Miss Planet International a Binibining Pilipinas Charities Inc. Oficiální vyjádření k problému k tomuto psaní. /ra

