Hvězda ‚Some Like It Hot‘ J. Harrison Ghee obdržel květiny a drzou poznámku od Billyho Portera po Tonym Wynnovi

Telefonuji s J. Harrisonem Ghee, když vejdou do šatny v divadle Shubert před úterním večerním představením „Some Like It Hot.“ Je to jejich první show od doby, kdy asi před 48 hodinami vyhráli Tonyho, a domů si odnesou cenu pro hlavní herce v muzikálu za roli Jerryho/Daphne.

„Ach můj bože,“ říká Ghí. „Je tady spousta květin.“

Pak si povzdechli a udusili se. „Nemůžu tomu uvěřit,“ říká Ghee, který se identifikuje jako nebinární. „Květiny od Billyho Portera!“

Karta říká: „Vítej v klubu, děvko.“

Zeptal jsem se Ghí, jaké to bylo v pondělí ráno se probudit a uvědomit si, že oba vyhráli Tony. Do historie se také zapsali hvězdou „Shucked“ Alexem Newellem jako prvním nebinárním kandidátem, který vyhrál reprezentaci Tonys Neděle. „No, neměl jsem čas spát,“ říkají. „Musel jsem se dostat do Bílého domu.“

ghí a „někdo to rád horké“ Členové obsazení Adrianna Hicks, NaTasha Yvette Williams a Kevin Del Aguila odletěli v pondělí do Washingtonu, D.C. Absolvovali prohlídku Bílého domu a setkali se s otevřeně gay tiskovou tajemnicí prezidenta Bidena Karen Jean-Pierre a také s druhým ve velení Dougem Emhoffem, aby promluvili o tom, jak vidět a reprezentovat trans a nebinární jedince.

Ghí předal Tonyho Imhoffovi. „Bylo to jako: ‚Ne, nemůžu‘,“ říká Guy. „Říkal jsem si: ‚Jo, můžeš‘.“ Pojď, jsi druhý muž. Zkus to! „

Ve své děkovné řeči v hotelu Tonyových poděkoval Ghee jejich matce za to, že „mě naučila, jak žít, jak milovat, jak dávat“.

Vyslali také silnou zprávu: „Pro každou trans, nebinární a genderově nekonformní lidskou bytost, které bylo řečeno, že nemůžete být, nemůžete být viděni, je to pro vás.“

Ghí říká, že si předem nepřipravili celý projev. „Samozřejmě jsem své matce musel dát květiny,“ říkají a dodávají: „Pak jsem musel mluvit o tom, proč jsem udělal tento projekt, abych byl zástupcem pro lidi, aby věděli, že všechno je možné a aby to veřejnost viděla. lidskost a příležitosti pro lidi vymanit se ze svých společenských omezení a omezení.“

Skupina nebinární a transgender mládeže z Kalifornie se nedávno zúčastnila představení „Some Like It Hot“. „Někdo mi řekl: „Moje upřímnost nebyla potvrzena postavou,“ říká Guy. „Vidět v jejich tvářích naději na možnosti jejich života bylo velmi pokorné.“

„V té době jsem nevěděl, kdo je Billy Porter,“ vzpomínal Ghee, když poprvé přijeli do New Yorku z rodné Jižní Karolíny.

Pak si poslechli Porterovo druhé album „At the Corner of Broadway and Soul.“ „Řekl jsem: ‚Tady je někdo z branže, ke komu mohu vzhlížet, kdo vypadá jako já a nese se s energií, kterou mám,’“ říká Ghee.„Volal mi včera, když jsem se chystal odletět do D.C. a říkal: ‚Jsem na tebe tak hrdý.‘“ Velmi gratuloval. Když teď mluvím o jeho přátelství, nedovedu si představit.“

Ghí teď chce hrát ve filmu nebo limitované sérii muzikálu „Some Like It Hot“. „Pokud se jedná o limitovanou sérii, můžeme se do těchto postav opravdu mnohem více ponořit a vidět jejich životy krásným způsobem,“ říká Gee. „Bylo mi potěšením to vytvořit a ukázat tu výstřední černou radost. Tito lidé vždy existovali. Jejich příběhy se nikdy nevyprávějí.“

