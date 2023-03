Spojené státy prodlužují legální pobyt pro ukrajinské uprchlíky zpracovávané podél mexické hranice

Bidenova administrativa umožňuje tisícům ukrajinských uprchlíků zpracovaných podél jižní hranice po ruské invazi na Ukrajinu zůstat a pracovat ve Spojených státech legálně nejméně další rok, podle vládního oznámení získaného CBS News.

Krátce poté, co Rusko v únoru 2022 napadlo Ukrajinu a vysídlilo miliony uprchlíků, Tisíce Ukrajinců Letěl do Mexika ve snaze vstoupit do Spojených států podél jižní hranice, zejména v Kalifornii. Během několika týdnů povolili američtí pohraniční úředníci více než 20 000 Ukrajinců vstoupit do země, čímž je osvobodili od pandemických omezení známých jako Hlava 42, která bránila stovkám tisíc imigrantů zůstat v USA.

Specializovaná operace podél americko-mexické hranice byla uzavřena koncem dubna poté, co Bidenova administrativa vytvořila formální program pro vysídlené Ukrajince, aby mohli cestovat přímo do USA, pokud mají americké sponzory. V rámci tohoto programu známého jako United pro UkrajinuDo Spojených států dorazilo více než 118 000 Ukrajinců

Kliknutím sem zobrazíte související média. Kliknutím rozbalíte



Zatímco oběma národům byl povolen vstup do země na základě humanitárního imigračního úřadu známého jako podmínečné propuštění, Ukrajinci přivezení do Spojených států v rámci politiky Unie pro Ukrajinu dostali dvouleté podmínečné propuštění. Osoby zpracované podél jižní hranice dostali podmínečné propuštění na 12 měsíců, což znamená jejich dočasné povolení žít a pracovat ve Spojených státech. Ta měla skončit letos na jaře.

Ale podle politiky oznámené v pondělí vláda zváží prodloužení udělení podmínečného propuštění Ukrajincům zpracovaným podél jižní hranice mezi 24. únorem a 25. dubnem 2022. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) očekává, že tyto případy přezkoumá do čtyř týdnů. k oznámení. Ti, kteří budou schváleni, si budou moci stáhnout své aktualizované granty na podmínečné propuštění online.

Mluvčí vnitřní bezpečnosti Angelo Fernandez Hernandez potvrdil změnu politiky v prohlášení.

„S pokračující nevyprovokovanou ruskou invazí na Ukrajinu a bezprecedentní humanitární krizí, kterou způsobila, DHS soudí, že kromě významného veřejného prospěchu přetrvávají naléhavé humanitární důvody pro prodloužení podmíněného propuštění některých Ukrajinců a rodinných příslušníků v jednotlivých případech. v souladu s podmínečným propuštěním nabízeným v rámci Unie pro Ukrajinu,“ řekl Fernandez Hernandez.

Ukrajinci, kteří ve Spojených státech žádají o azyl, se 7. dubna 2022 shromažďují v městském vládním útulku pro Ukrajince v mexické Tijuaně. Getty Images



Ukrajinci žijící ve Spojených státech od 19. dubna mohou požádat o dočasné chráněné postavení (TPS), což je program, který umožňuje imigrantům z krizí postižených zemí získat pracovní povolení a ochranu při deportaci. Stejně jako podmínečné propuštění je však TPS dočasné a nenabízí příjemcům trvalé právní postavení.

Zatímco představitelé americké vlády uvedli, že většina Ukrajinců by se ráda vrátila na Ukrajinu, není jasné, kdy tam boje ustanou. Ti, kdo chtějí zůstat ve Spojených státech trvale, musí požádat o azyl nebo jiné imigrační výhody, jako jsou rodinné zelené karty, aby mohli legálně zůstat ve Spojených státech.

Pondělní oznámení by mohlo být testem toho, jak Bidenova administrativa nakládá s dočasným právním statusem pro desítky tisíc uprchlíků a imigrantů, které vpustila do Spojených států na základě pravomoci podmínečného propuštění.

Kromě desetitisíců Ukrajinců, kteří byli ve Spojených státech od loňského roku podmínečně propuštěni, Bidenova administrativa využila pravomoci podmínečného propuštění k přijetí více než 70 000 afghánských evakuovaných poté, co Tálibán převzal kontrolu nad Afghánistánem. A naposledy, jako součást snahy odradit ilegální překračování hranic, administrativa udělila podmínečné propuštění tisícům imigrantů z Kuby, Haiti, Nikaraguy a Venezuely s americkým sponzorstvím.

Na rozdíl od jiných imigračních výhod neexistuje pro imigranty, kteří byli podmínečně propuštěni na letišti, žádný přímý způsob, jak požádat o prodloužení svého zákonného povolení k pobytu ve Spojených státech, protože je zpracovává celní a hraniční ochrana (CBP), orgán pro vymáhání práva, který obvykle posuzují žádosti.

Začnou Afghánci, kteří byli převedeni do Spojených států v rámci procesu podmínečného propuštění Ztratíte ochranu relé a pracovní povolení letos v létě a jen hrstka z nich dosáhla trvalého právního statusu prostřednictvím žádostí o azyl nebo speciálních víz pro válečné spojence, podle údajů zveřejněných CBS News.

Zatímco dvoustranná skupina kongresmanů navrhla, aby afghánské evakuované osoby byly způsobilé k trvalému pobytu, zákon o tom, nazvaný Afghan Adjustment Act, nezískal dostatečnou podporu od republikánských zákonodárců.

Obhájci naléhali na Bidenovu administrativu, aby rozšířila podmínečné propuštění na Afghánce, aby Kongresu poskytla více času na práci nebo na evakuované osoby, aby požádaly o azyl nebo jiné imigrační výhody.

více