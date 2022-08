Ohromující obrázek srdce fantomové galaxie zobrazující sílu Webba

Ohromující nové snímky úžasné galaxie Phantom, M74, ukazují sílu vesmírných observatoří spolupracujících na více vlnových délkách. V tomto případě údaje z[{“ attribute=““>James Webb Space Telescope and the Hubble Space Telescope complement each other to provide a comprehensive view of the galaxy.

The Phantom Galaxy is located approximately 32 million light-years away from Earth in the constellation Pisces. It lies almost face-on to Earth. This, coupled with its well-defined spiral arms, makes it a favorite target for astronomers studying the origin and structure of galactic spirals.

Nové snímky galaxie Phantom, M74, ukazují sílu vesmírných observatoří spolupracujících na více vlnových délkách. Toto video obsahuje pohled na galaxii z Hubbleova vesmírného dalekohledu, který ukazuje starší, červenější hvězdy směrem ke středu, menší, modřejší hvězdy v jejich spirálních ramenech a nejaktivnější formaci hvězd v červených bublinách oblastí H II. Snímek z vesmírného dalekohledu Jamese Webba je nápadně odlišný, místo toho zvýrazňuje shluky plynu a prachu v ramenech galaxie a hustou kupu hvězd v jejím jádru. Sloučený snímek M74 spojuje tyto dva a poskytuje skutečně jedinečný pohled na tuto spirální galaxii „velkého designu“.

M74 je specifická třída spirální galaxie Známá jako „spirála velkého designu“. To znamená, že její spirální ramena jsou výrazná a dobře definovaná, na rozdíl od nerovnoměrné a drsné struktury, kterou lze vidět v některých spirálních galaxiích.

Webbovo ostré vidění odhalilo nepatrná vlákna plynu a prachu v masivních spirálních ramenech M74, která se vyboulí směrem ven ze středu snímku. Nedostatek plynu v jaderné oblasti také poskytuje nenápadný pohled na jadernou hvězdokupu ve středu galaxie.

Webb se podíval na M74 pomocí Medium Infrared Instrument (MIRI), aby se dozvěděl více o raných fázích formování hvězd v místním vesmíru. Tato pozorování jsou součástí rozsáhlejšího úsilí organizace PHANGS International Collaboration zmapovat 19 blízkých galaxií tvořících hvězdy v infračervené oblasti. Tyto galaxie již byly pozorovány pomocí Hubbleova vesmírného dalekohledu a pozemních observatoří.

Přidání křišťálově čistého webu pozorování na delších vlnových délkách umožní astronomům určit oblasti vzniku hvězd v galaxiích, přesně změřit hmotnosti a stáří hvězdokup a získat vhled do povahy drobných zrnek prachu unášejících se v mezihvězdném prostoru. .

Tento snímek z vesmírného dalekohledu Jamese Webba ukazuje jádro M74, známé také jako Phantom Galaxy. Webbovo ostré vidění odhalilo nepatrná vlákna plynu a prachu v masivních spirálních ramenech vyčnívajících ven ze středu tohoto snímku. Nedostatek plynu v jaderné oblasti také poskytuje nenápadný pohled na jadernou hvězdokupu ve středu galaxie. M74 je specifická třída spirálních galaxií známých jako „spirály velkého designu“, což znamená, že její spirální ramena jsou výrazná a dobře definovaná, na rozdíl od nerovnoměrné a drsné struktury, kterou lze vidět u některých spirálních galaxií.

HST poznámky k M74 Odhalil zvláště jasné oblasti tvorby hvězd známé jako HII oblasti. Ostré vidění HST na ultrafialových a viditelných vlnových délkách doplňuje Webbovu nesrovnatelnou citlivost na infračervených vlnových délkách, stejně jako pozorování z pozemních radioteleskopů, jako je např. Atacama Large Millimeter/Meter Matrix, ALMA.

Integrací dat z dalekohledů pracujících napříč Elektromagnetické poleVe skutečnosti mohou vědci získat lepší přehled o astronomických objektech než pomocí jediné observatoře – i když je stejně výkonná web!

Na tomto optickém/středně infračerveném kompozitním snímku, který obsahuje data z Hubbleova vesmírného dalekohledu a vesmírného dalekohledu Jamese Webba, září M74 naplno. S HST Advanced Camera for Surveys (ACS) a výkonným webovým mid-infrared (MIRI) nástrojem, který zachycuje řadu vlnových délek, má tento nový snímek pozoruhodnou hloubku. Červené barvy označují prach hromadící se v ramenech galaxie a jasně oranžová jsou oblasti teplejšího prachu. Mladé hvězdy v celém rameni a jaderném jádru jsou vybrány modře. Těžší a starší hvězdy se objevují směrem ke středu galaxie v azurové a zelené barvě a ukazují děsivou záři z jádra strašidelné galaxie. Na pažích se v růžové barvě objevují také hvězdotvorné bubliny. Je vzácné vidět takové množství galaktických útvarů na jedné fotografii.

MIRI a NASA přispěly k MIRI pomocí nástroje navrženého a postaveného konsorciem národně financovaných evropských institutů (MIRI European Consortium) ve spolupráci s Laboratoř proudového pohonu a University of Arizona.