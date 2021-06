Belgie, české zákonodárné sbory vydávají prohlášení ujgurské genocidy – Rádio Svobodná Asie

Belgický parlament v úterý uznal chování Číny proti muslimským Ujgurům jako zločiny proti lidskosti v ujgurské autonomní oblasti Xinjiang (XUAR) a varoval před „vážnou hrozbou genocidy“ a připojil se k jiným vládám a zákonodárným sborům s podobnými jmény.

Hlasování v Bruselu následuje po pondělním hlasování českého Senátu v poměru 38: 0 k rezoluci prohlašující čínskou politiku vůči Jugoslávům a dalším etnickým a náboženským menšinám za genocidu a zločiny proti lidskosti v oblasti Sin-ťiang.

Kroky obou zákonodárných sborů sledují kroky ostatních demokratických parlamentů v Kanadě, Nizozemsku, Velké Británii a Litvě – které určily, že čínská politika na XUAR byla genocidní. Americká vláda jmenovala v lednu násilníky v regionu v rámci genocidní kampaně a německý parlament tato obvinění vyšetřuje.

Belgické usnesení, které bude ratifikováno řádným zasedáním parlamentu 1. července, rovněž požaduje revizi politik od předání až po investice.

„Belgický parlament dnes upozornil svět na varovný signál,“ uvedl Samuel Gogolatti, zákonodárce, který je spoluautorem rezoluce a spolupředsedou Meziparlamentní aliance pro Čínu.

„Neexistují žádné další důvody pro nečinnost,“ řekl Gokolati, kterého Čína povolila. „S Čínou nemůže být žádný„ obvyklý obchod “, když jsou ujgurské zajatecké tábory otevřené.“

„Belgie může být malou zemí, ale může vyslat světu jasný signál, že je třeba celosvětově zvyšovat standardy lidských práv – pro všechny lidi a všude,“ řekl.

Gokolati nejprve usiloval o silné prohlášení obviňující Čínu z „genocidy“.

“Čínská vláda brutálně pronásleduje Ujgury, Tibeťany a další skupiny. Nemůžeme mlčet,” uvedl ve svém prohlášení český senátor Powell Fischer, spolupředseda parlamentní koalice pro Čínu.

Český parlament navrhl, aby Peking diplomaticky bojkotoval zimní olympijské hry 2022, čímž se stane 11. zemí, která předloží parlamentní iniciativu týkající se olympijských her.

Dalšími zeměmi, které zavedly legislativní iniciativy, jsou Litva, Dánsko, Švédsko, Švýcarsko, Itálie, Kanada, Německo, Evropská unie, Spojené království a Spojené státy.

“Doufám, že všechny demokracie využijí zimní olympijské hry v Pekingu k označení síly naší hrůzy nad tím, co se děje v ujgurských a tibetských oblastech,” řekl Fischer.

“Není to o drobné politice,” řekl. „To má zabránit celostátnímu zvěrstvu. Každý politický vůdce, který přijímá výzvy ke sportu, ti tato zneužívání tiše odpustí.“

Na webové stránky čínských velvyslanectví v Belgii a České republice ani na akce čínského ministerstva zahraničí v Pekingu nedošlo k okamžitým reakcím.

„Nabýváme na síle“

Ujgurské skupiny pro práva uvítaly tento krok obou parlamentů.

„Rozhodnutí belgického parlamentu uznat vážné nebezpečí ujgurské genocidy je dalším důležitým krokem k širokému uznání ujgurské genocidy,“ uvedl Tolkien Isa, prezident Světového ujgurského kongresu.

„Ostatní země v EU a orgány EU by to měly následovat, zaujmout pevné stanovisko proti čínským zvěrstvům a uznat, o co jde: genocida,“ uvedl.

Omar Ghanad, výkonný ředitel Ujgurského projektu lidských práv, poděkoval Čechům a Belgičanům za vstávání.

“Získáváme na síle,” řekl. „Sedm zemí nyní uznalo vyhlazování ujgurského lidu čínskou vládou jako ohavný zločin.“

„Navzdory neustálým kampaním a silnému diplomatickému tlaku na světové vlády se čínské vládě nepodaří uniknout mezinárodnímu odsouzení,“ řekl Ganat.

Kampaň pro Ujgury (CFU) ocenila český Senát za to, že jednomyslně přijal rezoluci, která prohlásila kroky čínského režimu za genocidu.

“To je jasný signál toho, že se příliv obrací proti čínské komunistické straně.” [Chinese Communist Party’s] Je to diktatura a uznání, že režim již dlouho mohl fungovat bez trestu, “řekl Rushan Abbas, zakladatel a výkonný ředitel CFU.

Abbas vyzval mezinárodní společenství, aby bojkotovalo olympijské hry v Pekingu 2022 a uznalo zvěrstva západních vlád vůči Ujgurům.

Obavy z odběru orgánů

V pondělí OSN. Odborníci na lidská práva se zaměřili na menšiny v Číně a varovali před zprávami, že jsou zadržováni, včetně Ujgurů, dalších muslimů a členů pronásledovaných menšinových skupin.

Odborníci uvedli, že obdrželi spolehlivé informace o tom, že zadržovaní mohou být podrobeni nuceným vyšetřením krve a orgánů bez jejich informovaného souhlasu, zatímco ostatní zadržení nemuseli takové testy podstoupit. Rovněž uvedli, že výsledky byly zaznamenány do databáze zdrojů živých orgánů, které usnadňovaly přidělování orgánů.

“Zdá se, že povinný odběr orgánů v Číně zadržel určité etnické, jazykové nebo náboženské menšiny, často bez vysvětlení důvodů zatčení nebo vydání zatýkacích rozkazů na různých místech,” uvedli odborníci ve svém prohlášení. „Jsme hluboce znepokojeni tím, že vězni nebo zadržovaní jsou diskriminováni na základě jejich rasy, náboženství nebo vyznání.“

Po nedělním summitu G7 ve Velké Británii vydali vedoucí představitelé společné prohlášení, v němž vyzývají Čínu, aby „respektovala lidská práva a základní svobody, zejména s ohledem na Sin-ťiang“.

Čínské úřady vedly kampaň za masové věznění na XUAR od roku 2017, během kterého je v rozsáhlých zadržovacích táborech zadržováno 1,8 milionu Ujgurů a dalších muslimských menšin.

Podle Pekingu poskytují rezidenční výcviková střediska nebo reedukační tábory odborné vzdělání Ujgurům, podporují radikalizaci a pomáhají chránit zemi před terorismem.

Zprávy RFA, dalších médií, právnických skupin a nezávislých vědců naznačují, že zadržovaní v táborech byli zadržováni proti své vůli, byli podrobeni politickým instrukcím a obtěžování a často přežívali špatné jídlo a nehygienické podmínky v přeplněných zařízeních.

Někteří bývalí vězni popisovali, že byli v táborech mučeni, znásilňováni a podrobováni nucené antikoncepci.