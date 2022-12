Vědci simulují „miniaturní“ červí díru, aniž by roztrhali prostor a čas | prostor

Je základem sci-fi, je malý a neexistuje ve fyzickém prostoru, ale výzkumníci tvrdí, že vytvořili to, co je teoreticky červí díra.

Výzkumníci oznámili, že simulovali dvě mini černé díry v kvantovém počítači a přenesli mezi nimi zprávu přes něco, co vypadá jako tunel v časoprostoru.

Řekli, že na základě teleportovaných kvantových informací se objevila průchodná červí díra, ale při experimentu nebyly vytvořeny žádné trhliny v prostoru a čase, podle studie zveřejněné ve středu v Nature.

Červí díra – trhlina v prostoru a čase – je mostem mezi dvěma vzdálenými oblastmi vesmíru. Vědci je označují jako Einstein-Rosenovy mosty podle fyziků, kteří je popsali: Alberta Einsteina a Nathana Rosena.

„Vypadá jako kachna, chodí jako kachna, kváká jako kachna. To je to, co můžeme v tuto chvíli říci – že máme něco, co z hlediska vlastností, na které se díváme, to vypadá jako červí díra.“ “ řekl fyzik a spoluautor studie Joseph Leiken z Fermilab, Physics American částice a urychlovače.

Fyzik z Caltechu Maria Spiropoulou, spoluautorka článku, popsala, že výzkum má vlastnosti „mini červí díry“ a nyní doufá, že vytvoří „červí díry pro dospělé a malé červí díry krok za krokem“. Dynamika červí díry byla pozorována na kvantovém zařízení společnosti Google s názvem Sycamore Quantum Processor.

Odborníci, kteří se experimentu nezapojili, varovali, že je důležité poznamenat, že žádná skutečná červí díra nebyla vytvořena, ale zaznamenali budoucí možnosti.

Daniel Harlow, fyzik z Massachusetts Institute of Technology, řekl New York Times Experiment byl založen na modelování, které bylo tak jednoduché, že se dalo studovat s tužkou a papírem.

„Řekl bych, že nás to neučí nic o kvantové gravitaci, co bychom ještě nevěděli,“ napsal Harlow. „Na jednu stranu si myslím, že je to vzrušující jako technický úspěch, protože pokud to nedokážeme (a zatím se nám to nepodařilo), tak simulování zajímavějších teorií kvantové gravitace bude určitě ze stolu.“

Sami autoři studie vysvětlují, že vědci mají ještě hodně daleko k tomu, aby byli schopni přes tento portál posílat lidi nebo jiné organismy.

„Experimentálně, pro mě, řeknu vám, že je to velmi, velmi daleko. Lidé za mnou přicházejí a ptají se: ‚Můžete dát svého psa do červí díry?‘ Takže ne,“ řekl Spiropolo novinářům během video briefingu. „…Tohle je obrovský skok.“

„Je rozdíl mezi tím, co je v principu možné a možné v praxi,“ řekl Lyken.

„Takže nezadržujte dech ohledně toho, že pošlete svého psa červí dírou. Někde začít musíte. A myslím, že je pro mě vzrušující, že se nám to vůbec daří.“

Tyto červí díry jsou v souladu s Einsteinovou obecnou teorií relativity, která se zaměřuje na gravitaci, jednu ze základních sil ve vesmíru. Fyzik John Wheeler vymyslel termín „červí díra“ v 50. letech 20. století.

„Tyto myšlenky existují již dlouhou dobu a jsou to velmi silné myšlenky,“ řekl Laiken. „Ale nakonec jsme v experimentální vědě a už velmi dlouho se potýkáme se způsobem, jak tyto nápady prozkoumat v laboratoři. A to je na tom opravdu vzrušující. Není to jen: ‚Dobře, červí díry jsou cool.“ Toto je způsob, jak se skutečně dívat na toto jsou velmi základní problémy pobytu v laboratorním prostředí.“

s agenturou Reuters