Čečensko zvyšuje potřebu izolace a testování pocházejících z Izraele

Izraelským občanům nebude umožněn vstup do České republiky, ale bude jim umožněno podstoupit testování PCR nebo postupovat podle ojedinělých pravidel hned po svém příjezdu, protože Izrael nedávno umístil Izrael na seznam zemí s nejnižším výskytem infekce Govt-19, doporučení Rady Evropské unie.

Podle údajů poskytnutých Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vstoupí rozhodnutí českého ministerstva zdravotnictví v platnost 10. května, uvádí SchengenVisInfo.com.

Slovensko a Kanárské ostrovy navíc půjdou do skupiny středně rizikových zemí COVID-19, což znamená, že všechny osoby, které plánují návrat do Československa z těchto dvou zemí, musí předložit negativní výsledek COVID-19. Pokud k návratu používají veřejnou dopravu, zkontrolujte se hned po příjezdu.

Zbytečné cestování je nadále zakázáno kvůli rychlému šíření COVID-19 a jeho nových kmenů. Kromě toho musí jednotlivci, kteří chtějí vstoupit do České republiky, splňovat určité požadavky v závislosti na míře rizika v jejich zemi.

Na základě údajů ECDC jsou země rozděleny Zelená, oranžová, červená, tmavě červená a černá Kategorie.

The Zelená Kategorie zahrnuje země, které jsou považovány za bezpečné, s nízkou mírou infekce COVID-19; Proto jsou občané této kategorie po příjezdu do České republiky osvobozeni od probačních požadavků nebo pravidel vlastní izolace.

Kromě Izraele do skupiny patří Vatikánský městský stát, Jižní Korea, Austrálie, Singapur, Nový Zéland a Thajsko.

Občané zemí se středním rizikem nebo oranžový Pokud budou k návratu do Chekie používat veřejnou dopravu, tým bude muset prokázat, že na koronový virus měli negativní testy.

Ministerstvo zdravotnictví země potvrdilo, že Slovensko a Kanárské ostrovy přejdou od 10. května do oranžové kategorie. Kromě těchto dvou zemí jsou na seznamu středně rizikových zemí Norsko, Finsko, Irsko, Island, Malta, Portugalsko a Baleárské ostrovy.

The Červené Kategorie zahrnuje země nejvíce zasažené koronovým virem. Občané pocházející z červeného seznamu zemí musí dodržovat stejné požadavky, jaké platily pro skupinu Orange při cestování do Čečenska. Kromě toho musí do pěti dnů od vstupu předložit druhý test PCR COVID-19 provedený v Čečensku a musí být podrobeni izolaci, dokud neobdrží negativní výsledek testu.

Skupina zahrnuje Rakousko, Bulharsko, Belgii, Dánsko, Itálii, Lichtenštejnsko, Monako, Lucembursko, Rakousko, Lotyšsko, Polsko, Estonsko, Rumunsko, Maďarsko, Německo, Řecko, Švýcarsko, Slovinsko, Španělsko a San Marino.

Pro Tmavě červená Seznam, členské státy EU a nečlenské země EU v této skupině nejsou uvedeny v žádné z výše uvedených kategorií a jsou považovány za hluboce zasažené touto chorobou.

Vzhledem k situaci COVID-19 české ministerstvo zdravotnictví naléhavě žádá všechny osoby, zejména osoby zařazené do kategorie černých, aby upustily od cestování, pokud to není nezbytně nutné, a to i v zemích s vysokým rizikem viru.

The Černá Seznam zahrnuje Botswanu, Indii, Brazílii, Jižní Afriku, Kolumbii, Keňu, Lesotho, Mozambik, Malawi, Peru, Svazijsko / Eswatini, Tanzanii (včetně Zanzibaru a Pemby), Zambii a Zimbabwe.

Minulý týden představitelé České republiky zařadili Estonsko, Maďarsko, Polsko, San Marino a Slovinsko na červený seznam poté, co tyto země odhadla, že došlo k několika infekcím COVID-19.