Biden ustupuje od očekávání dohody o příměří v pondělí v Gaze: „Doufejme“, ale „možná ne“

WASHINGTON – Prezident Joe Biden ve čtvrtek vyjádřil pochybnost, že by dohody o příměří ve válce mezi Izraelem a Hamásem mohlo být dosaženo do pondělí, jak řekl, že v to doufal.

„Naděje je věčná,“ řekl Biden novinářům, když odjížděl navštívit americko-mexickou hranici, když se ho zeptali, zda stále očekává, že bude do pondělí dosaženo dohody.

Pokračoval: „Byl jsem v telefonickém kontaktu s lidmi v okolí,“ dodal: „Možná ne do pondělí, ale jsem optimista.“

Biden uspořádal ve čtvrtek ráno samostatné hovory s katarským emírem šejkem Tamim bin Hamad Al Thani. A egyptský prezident Abdel Fattah El-Sisi, aby projednali rozhovory o rukojmích a obecnou situaci v Gaze.

Bílý dům uvedl, že Biden a vůdci se shodli na nutnosti, aby Hamás propustil rukojmí, a zdůraznili, že by to „vedlo k okamžitému a udržitelnému příměří v Gaze po dobu nejméně šesti týdnů“.

„Vyměnili si názory na to, jak proměnit toto dlouhé období klidu v něco trvalejšího,“ uvedl Bílý dům ve čteních z rozhovorů. „Projednali také plánování zvýšení humanitární pomoci do Gazy a jak příměří v rámci dohody o rukojmích dále pomůže umožnit toto úsilí a zajistit, aby se pomoc dostala k civilistům v nouzi v celé Gaze.“

Biden začátkem tohoto týdne řekl, že doufá, že dohoda bude uskutečněna do pondělí, a řekl novinářům během cesty do New Yorku: „Můj poradce pro národní bezpečnost mi řekl, že jsme blízko – blízko, ale ještě tam nejsme.“

Na dotaz na středeční tiskové konferenci v Bílém domě, zda je to stále očekávání, Bidenova tisková tajemnice Karine Jean-Pierre odpověděla, že administrativa „nepřetržitě pracuje na tom, aby se to podařilo“. Řekla, že dohoda bude zahrnovat přivedení více humanitární pomoci do Gazy a zajištění propuštění rukojmích v Gaze, včetně Američanů, a jejich návrat do jejich domovů.

Katar tento týden zprostředkovává jednání mezi Izraelem a Hamásem a v Paříži proběhly rozhovory o možném příměří mezi americkými, izraelskými, katarskými a egyptskými představiteli.

Násilnosti v pásmu Gazy pokračovaly i ve čtvrtek, když izraelské síly zahájily palbu na dav lidí čekajících na kamiony s humanitární pomocí. Dr. Ashraf Al-Qudra, mluvčí ministerstva zdravotnictví řízeného Hamasem, řekl, že nejméně 100 lidí bylo zabito a desítky zraněny.

NBC News nezávisle neověřila hlášený počet obětí. Izraelská armáda uvedla, že incident prověřuje. Zdroj izraelské vlády uvedl, že izraelské armádní síly odpověděly „živou municí“ poté, co lidé obklíčili nákladní auta s humanitární pomocí.

Informovala o tom IDF Sdílet na X„Dnes ráno vjela nákladní auta s humanitární pomocí do severní Gazy a obyvatelé obklíčili náklaďáky a drancovali dodané zásoby. V důsledku tlačení, šlapání a přejíždění kamiony byly desítky Gazanů umučeny a zraněny.“

Mluvčí Bidenovy Národní bezpečnostní rady ve čtvrtek v reakci na incident uvedl, že Bílý dům zprávy prověřuje.

„Truchlíme nad ztrátou nevinných životů a uznáváme hroznou humanitární situaci v Gaze, kde se nevinní Palestinci snaží uživit své rodiny,“ uvedl mluvčí. „To podtrhuje důležitost rozšíření a udržení toku humanitární pomoci do Gazy, a to i prostřednictvím možného dočasného příměří. Pokračujeme dnem i nocí, abychom dosáhli tohoto výsledku.“

Během svých čtvrtečních komentářů se Biden také zabýval nedávným rozhodnutím Nejvyššího soudu Alabamy, které definovalo embrya jako děti, což ohrožuje oplodnění in vitro.

Na otázku ohledně postoje katolické církve, že umělé oplodnění je nemorální, prezident – oddaný katolík – řekl: „S tímto postojem nesouhlasím.“