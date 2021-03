PlayStation 5 od Sony je opět k dispozici na Best Buy

Best Buy obsahuje další kolo doplňování konzoly nové generace od Sony, PS5. Můžete si koupit obojí PS5, Který zahrnuje pohon v tuto chvíli, do vyprodání zásob.

Vzhledem k vysoké poptávce po těchto zařízeních Best Buy omezil poptávku uvolňováním malých vln inventáře každých několik minut. Pokud hned nevidíte, že je na skladě, je dobré každých pár minut zkontrolovat, zda se neobjeví další



Sony PlayStation 5 Ceny přijaté v době zveřejnění. Vlajková konzole nové generace společnosti Sony od počáteční ceny 399,99 $. Největší rozdíl mezi oběma modely spočívá v tom, že digitální verze může hrát pouze digitální hry, zatímco PS5 v hodnotě 500 $ obsahuje jednotku, která vám umožní hrát jak digitální, tak fyzické hry.

Jakmile svou novou konzolu zajistíte, možná budete chtít začít hledat hry, které chcete přidat do své sbírky. PS5 je domovem některých z nejznámějších titulů v současné době Sledujte Dogs Corps nebo Spider-Man: Miles Morales. Konzole má také několik vysoce očekávaných titulů, které se do systému dostanou v příštích několika měsících Ratchet & Clank: Rift Apart A Resident Evil Village.

Předplatné PlayStation Plus Je to dobrý nákup. Ale neplatíte jen za hraní většiny her (kromě bezplatných titulů) online, protože uživatelé systému PS5, kteří mají aktivní předplatné PS Plus, mají také přístup k digitální knihovně s názvem Sbírka PlayStation Plus, Který obsahuje mnoho titulů prvních a třetích stran vydaných během života systému PS4.



Členství PlayStation Plus (jeden rok) Ceny přijaté v době zveřejnění. PlayStation Plus umožňuje hráčům PS4 a PS5 hrát hry online a každý měsíc získat hry zdarma spolu se slevami v obchodě PS.

Pokud chcete televizor, který plně využívá výhod vašeho nového vybavení, je k dispozici několik možností televizoru. Počítaje v to Nová řada řady TCL TV 6. Televizory 4K podporují tyto hry na frekvenci 120 Hz díky portům HDMI 2.1.