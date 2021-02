Vrhá a postrádá Evropskou ligu: Pierre Emerick Aubameyang oživuje sezónu Arsenalu | fotbalové novinky

Auba oživuje sezónu Arsenalu

A stál tři minuty – tři minuty – mezi vyřazením Arsenalu a brankami Evropské ligy mimo zemi ze zápasu, ve kterém se domácí i venkovní zápasy hrály na neutrálních stadionech.

Sezónu Arsenalu by bylo možné shrnout, kdyby Gunners za takových okolností ztratili jedinou zbývající šanci na zisk titulů, ale když odpadly žetony, strana Mikel Arteta se vrátila tak energicky, že by mohl zachránit něco z toho, co byla sezóna, dokud zapomíná to. daleko.

Téměř rok po jeho zločinném plýtvání na poslední chvíli byl Arsenal ve stejné fázi minulé sezóny vyřazen z Evropské ligy z rukou Olympiacosu a Pierre Emerick Aubameyang vstřelil pozdní gól na půdě řeckého klubu.

Byl to druh poetické zápletky, kterou dokázal vyrobit pouze fotbal, a po této náročné kampani měl Arteta a jeho tým plné právo pít každou sekundu.

„Abych byl spravedlivý, první obrázek, který mě napadl, když vstřelil branku,“ řekl trenér Arsenalu po vzrušujícím pozdním zápase Arsenalu. „To je na fotbalu hezké, pokud se stále pohybuješ vpřed, vždy máš šanci to napravit.“

Tato slova se Aubameyangovi zdají skutečná osobně, ale také s Arsenalem jako skupinou, protože v této sezóně nastaly těžké časy, a přesto zůstává odhodlání Artety silné.

Mohlo se to zhroutit v řeckém hlavním městě jako zřícenina Akropole, ale bylo těžké vidět, jak Arsenal žije, aby mohl bojovat další den.

Jack Wilkinson

United ukazuje hloubku před rušným obdobím

obrázek:

Emad Diallo se ve druhé polovině objevil doma jako náhradník



Jako by to nebylo řečeno dost, fitness a únava budou i nadále hrát po zbytek sezóny velkou roli.

Ve čtvrtek večer došlo ve výběru týmu Ole Gunnara Solskjaera k určitému překvapení pro zápas, v němž remíze plně dominoval Manchester United – „Jsme před námi 4: 0 …“ Už před výkopem byl na Twitteru – United provedl pouze čtyři změny od týmu, který porazil Newcastle v Premier League, včetně startéra Bruna Fernandeze.

Solshire však plně využil evropskou pětičlennou základnu, včetně tří v první polovině, protože United ukázaly, že hloubka jejich mužstva jde daleko za hranice hráčů anglické Premier League.

Chula Schuriter se stal nejmladším hráčem v evropské soutěži, když mu bylo před 23 dny pouhých 17 let, zatímco Amad Diallo, jen 18, debutoval na Old Trafford.

Ve skutečnosti pět z deseti hráčů mimo pole, kteří hru dokončili, byli absolventi akademie, protože hrdá tradice United přináší mládež. Zajímavé však je, že Marcus Rashford, jeden z těchto absolventů, se stal prvním hráčem Premier League, který v této sezóně nastoupil 40krát ve všech soutěžích, což naznačuje potřebu střídání.

Solskjaer bude tuto soutěž brát vážně i po čtyřech „mučivých“ semifinálových porážkách za něco málo přes rok, ale šance upřednostnit jednu před druhou nejeví žádné známky toho, že by se v nejbližší době mohla objevit.

United by mohlo hrát dalších sedm zápasů během tří a půl týdne před reprezentační přestávkou – včetně zápasů Premier League proti Chelsea, Man City a West Hamu, stejně jako kolo 16 zápasů Evropské ligy a Leicester ve čtvrtfinále FA Cupu – určete jejich sezónu.

Gerard Brand

102 – V posledních 32 gólech Evropské ligy UEFA bylo v této sezoně vstřeleno celkem 102 gólů – nejvíce ve vyřazovacím kole od přejmenování soutěže v letech 2009–10 (95 gólů dříve v posledních 32 minulých sezónách) . Hody. #UEL pic.twitter.com/3hO0BZXT40 – OptaJoe (OptaJoe) 25. února 2021

Jsou Ally a Bill zpět v čase, aby podpořili Tottenham?

Byli vyřazeni z FA Cupu za podivných okolností v rukou Evertonu a s výzvou čelící první čtyřce na kolenou po šňůře jen jednoho vítězství v Premier League v šesti, bez ohledu na to, jak se na to díváte, to bylo těžkých pár týdnů pro ni. Tottenham.

Tottenhamův boj však ve srovnání s bouřlivou kampaní, kterou Dele Alli vydržel, mírně bledne. Jakmile byl miláček Mauricio Pochettino v severním Londýně, anglický internacionál zmrazil jeho nástupce Jose Mourinho.

Na povrch se vynořily vážné otázky ohledně jeho dlouhodobé budoucnosti v klubu, ale poté, co se mu nepodařilo zajistit cestu ven v lednovém přestupovém okně, Alli vypadal, že díky své nejlepší noci své opětovné integrace do Tottenhamu pevně za sebou zanechal zklamání. , Pokud ne jeho sezóna.













1:07



Jose Mourinho ocenil Diliho Alliho za jeho „úžasný“ výkon



Alliho úžasný kop na úrovni hlavy bude dlouho žít v paměti a bude připomínat, že jeho forma je dočasná, ale skóre je trvalé, zatímco jeho utkaná hra nabídla další gól v Evropské lize Carlosovi Viniciusovi a co bylo nejdůležitější Pódium Garetha Balea k poslednímu kroku ke starému Garethovi Baleovi.

Souhrnně potvrzené vítězství Tottenhamu 8: 1 možná přišlo proti nejnižšímu soupeři v Evropské lize, ale mise byla hodně splněna, a jelikož se Allie a Bale vrací do své nejlepší formy, může v Tottenhamu existovat život. Kampaň zatím.

Jack Wilkinson

Freestyle Rangers mohou ublížit komukoli

obrázek:

Alfredo Morelos zahájil registraci na zábavnou akci



Život pro Rangers by v tuto chvíli mohl být těžší, když si rezervoval místo v 16. kole stylově tím, že porazil Royal Antwerp v Ibroxu, aby z první etapy šel o čtyři. Na první skotský titul v Premier League od roku 2011 zbývají už jen týdny a tým Stevena Gerrarda není týmem, který by jakýkoli tým zbývající v turnaji chtěl remízu.

Zaprvé a především, pokud Strážci předvedou takovou ofenzivní ukázku, že se mu dosud v Evropě podařilo, jakákoli obrana se bude snažit jim zabránit. Od zahájení skupinové fáze v říjnu nastříleli 22 gólů v pouhých osmi zápasech.

První tři hráli Ryan Kent, Iannis Hagee a Alfredo Morelos, ale byl to kolumbijský útočník, který show ukradl, protože měl na hřišti ruku ve všech čtyřech brankách, které vstřelil. Dal první gól, působivým pohybem uvolnil Nathana Pattersona za druhý a obešel nohu, než našel Kenta za třetí. Bylo to neodolatelné představení.

Kromě svých hrozeb se od nynějška může Jere soustředit pouze na Evropskou ligu do doby, než se odehraje další kolo. Budou korunováni za skotské vítěze, o tom se nediskutuje, a když jimi budou, může si Gerrard dovolit odpočinout svým hráčům v hlavních evropských zápasech.

Každá indikace naznačuje, že Strážci jsou tu, aby tu zůstali, a budou stát za to, když budou.

Matt Story

Leicester by neměl mít povoleno určovat sezónu

Byla to katastrofální noc pro Leicester proti Slavii Praha.

Přestože se Brendan Rodgers rozhodl střídat svůj tým, měl velké naděje, že jeho blaf nakonec skončí tím, že nedosáhne posledních 16 v Evropské lize.

5 – Trenér Leicesteru Brendan Rodgers byl vyřazen ze všech pěti vyřazovacích zápasů Evropské ligy UEFA jako manažer (posledních 32 zápasů) – s Liverpoolem v letech 2012-13 a 2014-15, Celticem v letech 2017-18, 2018-19 a Leicesterem. v této kapitole. zklamání. #UEL pic.twitter.com/mLesa9CHgI – OptaJoe (OptaJoe) 25. února 2021

Tyto naděje však brzy zmizely v jeho očích, když si česká strana v pátek rezervovala své místo v losování 16. kola.

Tomuto zklamání nebude možné uniknout. Rodgersovi a jeho hráčům potrvá několik dní, než se utopí, ale v této sezóně mají před sebou ještě spoustu cílů.

Bylo to tentokrát v minulé sezóně, kdy se kola začala vyřazovat z jejich fotbalové show Ligy mistrů UEFA a nakonec skončila na pátém místě.

Tato porážka by bolela, ale ne všechno bylo pro Leicester ztraceno.

“Nechci se příliš omlouvat.” [We had] Hráči nejsou dnes večer k dispozici v horní části stadionu. Přesto jsem stále očekával, že ukážeme více. Poučí se z toho. “

S Rodgersem na starosti je klub na vzestupné křivce. Udržují si třetí místo v Premier League a příští měsíc se také potýkají se čtvrtfinále FA Cupu s Manchesterem United.

Stále je o co hrát a nyní je třeba zajistit, aby tento zásah nezpůsobil trvalé poškození, počínaje nedělním Arsenalem v Premier League.

Oliver Yu

Kdy se koná losování 16. kola Evropské ligy?

Losování proběhne v pátek 26. února v Evropském fotbalovém domě v Nyonu ve 12:00 britského času. Budete jej moci sledovat prostřednictvím Sky Sports Digitální platformy.

Evropská liga 20/21: klíčová data