Říká se, že klasické hry SoulCalibur se vylepšují

Lektoři jsou v dnešní době v módě, tak co by pak mohlo být? No, nedávné zvěsti o kolech naznačují, že Bandai Namco možná pracuje na kolekci Soul Calibur.

Tato informace je od novináře Nicka „Shpeshal_Nick“ Beckera na konci dne Xbox Era podcast. Baker poznamenává, že jeho zdrojový materiál ve skutečnosti nedával jasně najevo, zda se jedná o remaster první hry z dlouhotrvající bojové série nebo o celou sbírku předchozích položek:

„Všichni milujeme remastery, každý má rád dobrý remaster… to je to, na co se možná Namco dívá… [unclear] Ať už remasterujeme původní SoulCalibur, nebo dělají remasterovanou dávku her…“

Pokud je to sbírka, pravděpodobně by zahrnovala SoulCalibur II – původně vydanou na GameCube a několika dalších platformách v roce 2003 (a obsahující exkluzivní stíhačku Zelda Link pro GameCube). Zatímco při diskuzi o těchto fámách byla zmíněna pouze verze pro Xbox, Bandai Namco má v dnešní době tendenci portovat bojové hry na co nejvíce platforem.

Je zajímavé, že tato fáma přichází poté, co Bandai Namco v říjnu loňského roku přeznačilo SoulCalibur. Zatímco obnovy značky nejsou příliš často odhaleny, hrstka Transformerů Bandai Namco byla nedávno odhalena tímto způsobem.

To zahrnuje remastery Klonoa a Pac-Man a naposledy exkluzivní Baten Kaitos GameCube, který byl přejmenován v květnu 2021 a nyní dostává remaster prvních dvou her později v tomto roce.