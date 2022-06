NATO se těší na „historický“ madridský summit se Švédskem a Finskem

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v pondělí prohlásil, že summit, který se bude konat příští měsíc v Madridu, bude „historickou“ příležitostí k posílení aliance tváří v tvář ruské agresi proti Ukrajině.

Na večírku v Madridu u příležitosti 40. výročí Španělska jako člena NATO Stoltenberg řekl, že se těší na přivítání Švédska a Finska na summitu pořádaném španělským hlavním městem ve dnech 29. až 30. června.

„Na madridském summitu naplánujeme cestu vpřed pro příští desetiletí,“ řekl Stoltenberg. „Připojí se k nám také Finsko a Švédsko, které právě historicky požádaly o připojení k naší alianci. Madridský summit je důležitou příležitostí k opětovnému potvrzení našich hodnot v NATO.“

Lídr 30členné aliance ale neřešil neochotu Turecka otevřít dveře Švédsku a Finsku. Turecko, které po Spojených státech velí druhé největší armádě v NATO, jako důvod k zamítnutí jejich žádostí uvedlo údajnou podporu severních zemí kurdským ozbrojencům, které Turecko považuje za teroristy. K přidání nových členů NATO je zapotřebí jednomyslná podpora.

V neděli, kdy Stoltenberg uspořádal soukromé jednání se španělským premiérem Pedrem Sánchezem, aby se připravil na summit, vyjádřil přesvědčení, že Turecko by se dalo přesvědčit, aby upustilo od svého odmítání skandinávského páru.

„Turecko, důležitý spojenec, vyjádřilo své obavy a my musíme dělat to, co děláme vždy, protože naše rozhodnutí jsou přijímána na základě konsensu,“ řekl španělské TVE.

Sanchez a španělský král Felipe VI. předsedali pondělní oslavě v madridském Královském divadle, které se zúčastnili Stoltenberg, čtyři bývalí generální tajemníci NATO a tři bývalí španělští premiéři.

Summit příští měsíc předefinuje strategické priority NATO pro příští desetiletí, mezi které podle Stoltenberga patří boj proti čínským ambicím, vzestup antidemokratických států, změna klimatu a nestabilita v Africe, což je hlavní priorita Španělska na jižní straně Evropy. Její bezprostřední pozornost se ale zaměří na to, jak nadále podporovat Ukrajinu a odradit od další agrese ruského prezidenta Vladimira Putina.

Španělsko se stalo 16. členem NATO 30. května 1982. Jeho vstup znamenal návrat Španělska do mezinárodního politického systému po skončení diktatury generála Francisca Franca jeho smrtí v roce 1975. Vstup země do NATO přišel pouhý rok později. Poté, co jeho rodící se demokracie přežila neúspěšný vojenský převrat. Španělsko později vstoupilo do Evropské unie v roce 1986.

Summit NATO v roce 1997 pořádaný Španělskem obsahoval výzvu bývalým členům sovětského bloku Maďarsku, Polsku a České republice, aby se připojili k alianci, proti které kdysi stáli.

„Příští měsíc bude Madrid hostit další historický summit,“ řekl Stoltenberg. „Tentokrát je ale kontext mnohem jiný, nejde o nový výbuch svobody, ale o studený výbuch konfliktu.“

Španělsko pomáhá Ukrajině humanitární pomocí a vojenskou technikou. Její armáda je kromě námořních operací nasazena v misích NATO v Turecku, Lotyšsku, Litvě a Iráku.

„Naši bezpečnost dnes ohrožuje Putinův režim, a proto je naše podpora Ukrajině absolutní,“ řekl premiér Sánchez. „Je jasné, že Putin nedosáhl svých cílů, protože my spojenci jsme ukázali, že naše podpora je nezlomná.“

Sledujte všechny zprávy Associated Press související s válkou na Ukrajině na https://apnews.com/hub/russia-ukraine.