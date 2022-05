První upoutávka na ‚Medieval‘ s Benem Fosterem v hlavní roli jako český válečník

„Pouze korunovace nového císaře může obnovit právní stát.“ IGN odhalilo první trailer na středověký epos s názvem Ah, yeah Středověk. Masivní česká inscenace režírovaná českým filmařem Petrem Jáklem je o slavném českém vojevůdci z historie – ačkoliv je celá v angličtině a má mezinárodní obsazení. Film vypráví příběh české ikony a vojevůdce 15. století Jana Žižeky, který porazil vojska Řádu německých rytířů a Svaté říše římské. Jan si uvědomuje, že osud impéria určí jeho láska k lady Catherine a že jeho osud neleží v rukou králů, ale v rukou jeho lidu. Ben Foster V hlavní roli Jan Žižka, včetně obsazení Sophie LoweA Michael King (!!!), Til SchweigerA Roland MullerA Matthew DobrýA William MoseleyA Karel RodinA Werner Dine. To zní obzvlášť roztomile, dokonce i kinematografie vypadá, jako by se pokoušela replikovat každý středověký epos před ní. Přinejmenším Foster vypadá jako blázen. Počkám na další záběry.

Toto je první upoutávka (+ upoutávka) na Petra Jákla Středověkpřímo od IGN’s Youtube:

Inspirováno skutečným příběhem Jana ika, jednoho z největších válečníků historie. Po smrti svého vládnoucího císaře upadá Svatá říše římská do chaosu, když znepřátelení bratři český král Václav a uherský král Zikmund bojují o vládu nad prázdným trůnem. Lord Burrish (Michael Caine) brzy najme odvážného a spravedlivého vůdce žoldáků Jana Žizku (Ben Foster), aby unesl mocnou snoubenku lorda Rosenberga (Til Schweiger), lady Catherine (Sophie Lowe), aby zabránil Rosenbergovi dostat se k moci na straně zkorumpovaného krále. Zikmund. Jan věří, že králové jsou Boží pravicí a je třeba je respektovat a poslouchat, ať se děje cokoliv. Když se Catherine zaplete do nebezpečné politické hry mezi králi, Jean se zamiluje do jejího silného ducha a odhodlání zachraňovat lidi. Středověk Režie: český herec/scenárista/filmař Petr Jackelfilmový manažer Acti Kagen A bestie Dříve. Scénář také napsal Peter Jackel z příběhu Petera Jackela Sr a Kevina Bernhardta. Petr Jackel Středověk Ve vybraných amerických kinech 9. zářípřístup k VOD od 31. října 2022 Tento podzim.