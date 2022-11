Země dosáhnou předběžné dohody o platbách v průběhu jednání o klimatu

Organizátoři ani delegáti neřekli, kdy rozhovory skončí.

Konečné návrhy textů, které viděl POLITICO, ukazují, že dohoda o fondu náhrad zůstala nedotčena navzdory vzestupům a pádům posledních několika hodin poté, co bylo příslovce popisující zranitelné země změněno ze „soukromého“ na „soukromé“. Vyjednavači uvedli, že egyptské předsednictví summitu obvinilo změnu z překlepu.

V další části vyjednávané dohody se uvádí, že proces, jehož cílem je podpořit rychlé snížení znečištění, „nebude ukládat nové cíle nebo cíle“. Toto je linie, kterou Evropané tak tvrdě bojovali za vymazání.

Evropští regulátoři pohrozili Sobotní výjezdní rozhovory Pokud země nebudou souhlasit s tím, že přijmou silnější závazky ke snížení znečištění skleníkovými plyny. Evropští představitelé obvinili Saúdskou Arábii produkující ropu a Čínu spalující uhlí, že se snaží dohodu oslabit.

Stěžejní bod jednání však přišel v pátek, kdy vyjednavači uvedli, že se USA podřídily Výrazná přestávka od svých bývalých míst Souhlasem s vytvořením fondu, který by platil rozvojovým zemím za škody, které utrpěly v důsledku poškození klimatu. Washington se proti takovému fondu dlouho staví, protože se obává, že by tím vystavil Spojené státy právním krokům za všechen uhlík, který za poslední století a půl napumpoval do atmosféry.

Seif Bainyu, ministr financí tichomořského ostrova Tuvalu, v sobotu potvrdil, že bylo dosaženo dohody o zřízení fondu pro platby, což je jedna z nejspornějších otázek na summitu.

Američtí vyjednavači zároveň trvali na tom, aby Čína – druhá největší světová ekonomika a současný lídr v oblasti znečištění skleníkovými plyny – přispěla do každého takového fondu. Čína s odkazem na dohodu OSN z roku 1992, která ji klasifikuje jako rozvojovou zemi, tvrdila, že by místo toho měla dostávat platby.

Odpor USA vůči klimatickému fondu vyvolal trvalou kritiku ze strany delegátů zastupujících země ohrožené změnou klimatu, i když se prezident Joe Biden snažil summit využít k opětovnému potvrzení amerického vedení v boji proti globálnímu oteplování.

Úředník EU uvedl, že nekonečná dohoda „určuje vytvoření nových finančních ujednání, která mají pomoci rozvojovým zemím, které jsou obzvláště zranitelné vůči změně klimatu, v reakci na ztráty a škody“.

Tentýž úředník uvedl, že klauzule v návrhu textu odkazující na „identifikaci a rozšíření zdrojů financování“ byla vágní zmínkou o rozšíření základny zemí, které by do fondu přispívaly. Evropská unie bude příští rok pracovat na tom, aby se tento signál vztahoval na země, jako je Čína a Saúdská Arábie.

Rozhovory v Egyptě připravily půdu pro další zásadní jednání na nadcházejícím klimatickém summitu OSN, který je naplánován na konec roku 2023 ve Spojených arabských emirátech. Tyto rozhovory se pokusí rozvinout více podrobností o designu nového boxu.

Ale jak se klíčové aspekty jednání v Sharm el-Sheikhu protahovaly, zejména pokud jde o program na podporu ostřejšího snižování emisí skleníkových plynů, egyptský ministr zahraničí Sameh Shoukry, který vede jednání, varoval před bankrotem v jakémkoli aspektu dohody.

„Nechci spekulovat ani předjímat probíhající diskuse a jednání,“ řekl.

Sarah Schonehart přispěla k této zprávě.