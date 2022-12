Čech byl za první Československé republiky nejvyšším národem ve střední Evropě – Brněnský deník

Studie z roku 1939 ukázala, že Češi byli vyšší než Němci a Slováci byli vyšší než Maďaři. Fotografický kredit: Freepik.

Česká republika 9. prosince (BD) – Šéf Státního statistického úřadu, slavný humánní geograf a demograf Jan Auerhan se v článku publikovaném v roce 1939 ve „Statistickém Obzoru“ zaměřil na rozdíly v nové průměrné výšce. Odvedeni vojáci. Zjistil, že geografické a sociální prostředí, ze kterého pocházeli, stejně jako jejich národnost, ovlivnilo tělesnou stavbu branců.

Aurhan sloužil jako vedoucí kanceláře od roku 1929 do roku 1939. Na začátku německé okupace Československa byl nucen odejít do důchodu. Během tvrdých represí, které následovaly po převzetí moci Reinhardem Heydrichem v okupovaném protektorátu, byl zatčen gestapem a 9. června 1942 popraven na střelnici Kopli v Praze.

Zdrojem Aurhanovy analýzy byly údaje o fyzických vlastnostech branců během odvodu poskytnuté ministerstvem národní obrany. Údaje byly rozčleněny podle okresů. Ve své práci navázal na poznatky antropologa Univerzity Karlovy Jindřicha Mateky, publikované v roce 1933 v článku „Fyzická povaha současného lidu československého“ v „Vlasti československé“, svazek 2.

Polovina rakousko-uherských branců měla 166 cm

Auerhan začal tím, že se podíval na průměrnou výšku branců v minulosti, konkrétně z údajů z let 1889 až 1935. Období, za které jsou k dispozici údaje, sahá pouze do konce Rakouska-Uherska v důsledku významných regionálních změn. V Čechách. Podle jeho zjištění se průměrná výška branců v Čechách výrazně zvýšila. V roce 1889 bylo pouze 22 % nad 170 cm; V roce 1935 to bylo 43 %. Na druhé straně osoby zaměstnané pod 166 cm tvořily na konci 80. let 19. století polovinu z celkového počtu (50 %) a ve 30. letech 20. století čtvrtinu (26 %).

Po tomto historickém exkurzu se Ourhan snažil identifikovat rozdíly ve výšce rekrutů v tehdejších soudních okresech podle dominantní rasy, sociálního postavení a etnického původu. Počítal také nadmořskou výšku a průměrnou teplotu.

Nejvyšší Češi jsou Plzeňané

V roce 1935 byli nejvyšší vojáci z Čech, kde 43 % mužů mělo nad 170 cm. Následuje Morava a Slezsko (40 %) a Slovensko (33 %). Velmi málo se rekrutovalo z Podkarpatské Rusi (29 %). V Čechách nejvíce lidí nad 170 cm pocházelo z Plzně (56 %) a hlavního města Prahy (55 %) a na Moravě z Brna (54 %).

Češi jsou vyšší než Němci, Slováci jsou vyšší než Maďaři

Dalším tématem studia bylo srovnání výšky českých a německých mužů. V obou historických zemích bylo české občanství vyšší. V Čechách je 45 % česky mluvících lidí vyšších než 170 cm, na Moravě 41 %, 39 % a 33 % německy mluvících osob. Na Slovensku Slováci převyšovali Maďary (33 % vs. 27 %) a na Podkarpatské Rusi slovanské obyvatelstvo převyšovalo své maďarské sousedy (29 % vs. 26 %).

Aurhan se také zaměřil na rozdíly mezi městským a venkovským obyvatelstvem. Podle něj platí, že čím vyšší je podíl městského obyvatelstva v každém okrese, tím vyšší je procento těch, kteří jsou nuceni mít nadprůměrnou tělesnou výšku. Rozdíl vysvětloval především odlišným životním stylem v městských a venkovských oblastech.

Zajímavým kritériem je srovnání výšky branců z různých oblastí České republiky v členění podle historické doby jejich osídlení, tedy od pravěku až po středověkou kolonizaci okrajových oblastí. Závěrem je, že „značky nejvyšší tělesné výšky se nacházejí v Čechách v oblasti mohylové kultury, následuje oblast mladší doby kamenné a značky nejnižší výšky se nacházejí v pozdějších sídelních oblastech. „. tohoto výzkumu.

Analýza se také zabývala vlivem průměrné nadmořské výšky krajů na fyzické složení jejich občanů. Ourhan zjistil, že čím vyšší okres, tím nižší průměrná výška branců. Vliv měly i rozdíly v průměrných teplotách okresů. Čím vyšší je jejich průměrná teplota, tím vyšší je průměrná výška branců, řekl. Jedinou výjimkou je Podkarpatská Rus.

Údajný severský vzhled nepřináší výškovou převahu

Poněkud kontroverzní byl koncept průměrné výšky ve vztahu k etnickému složení obyvatelstva okresů. Využila přitom územního vymezení navrženého profesorem Maticem, který rozdělil Čechy, Moravu a Slezsko na tři kraje, podle nichž dominovaly etnické skupiny. Podle Matiezky je první skupina směsí alpských, baltských a severských závodů; druhá je směs alpských, baltských a dinárských ras; Třetí je směs alpských a baltských závodů.

Výsledky tohoto vyšetřování byly pro Aurhana překvapením. „Oblast se severskými prvky v Čechách a na Moravě se Slezskem vykazuje nižší tělesnou výšku než ostatní oblasti. Z našich dat vyplývá, že v tělesné výšce německého obyvatelstva v Sudetech se severský prvek nevyskytuje,“ uvedl. Oblast ​Baltské a dinárské rysy měly velký počet vysokých vojáků.

Průměrná výška osob ve věku 15 a více let v České republice byla v roce 2019 179 cm u mužů a 166 cm u žen. Údaje vycházejí z výsledků rutinního šetření zdravotního stavu (EHIS), které provedl Český zdravotní ústav ve spolupráci se Statistickým úřadem. Kromě zjišťování zdravotního stavu obyvatel země se zaměřuje i na otázku využití zdravotní péče (lékaři a návštěvy nemocnic) a zkoumá vybrané aspekty životního stylu, které se zdravím úzce souvisejí, jako je konzumace ovoce a zeleniny a fyzická aktivita. . a kouření.



