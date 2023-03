Vanuatu zasadilo ránu klimatické spravedlnosti

Generální tajemník OSN Antonio Guterres řekl, že tento krok „pomůže Valnému shromáždění, OSN a členským státům podniknout odvážnější a silnější opatření v oblasti klimatu, které náš svět zoufale potřebuje“.

V podstatě tímto rozhodnutím země světa žádají Mezinárodní soudní dvůr, který sídlí v Haagu, aby vydal stanovisko, zda vlády mají „zákonné povinnosti“ chránit lidi před klimatickými riziky a co je důležitější, zda by jejich nesplnění mohlo mít za následek Tyto povinnosti k „právním důsledkům“.

Stanovisko Mezinárodního tribunálu nebude závazné. Ale v závislosti na tom, co říkáte, by to mohlo změnit dobrovolné závazky, které každá země učinila v rámci Pařížské dohody o klimatu, na právní závazky podle řady stávajících mezinárodních zákonů, jako jsou práva dětí nebo Všeobecná deklarace lidských práv. práv. To zase může položit základy pro nové právní nároky. (Několik vnitrostátních soudů se již částečně opíralo o mezinárodní právo, aby rozhodly ve prospěch nároků klimatických aktivistů.)

Rezoluce OSN patří mezi řadu právních a diplomatických darů zaměřených na hlavní producenty emisí. Začalo to, když skupina studentů práv z tichomořských ostrovních národů navrhla požádat Mezinárodní soudní dvůr, zda by stávající mezinárodní právo mohlo být použito k ochraně budoucích generací.

Podobný nápad se objevil před lety na Marshallových ostrovech a Palau. Ale kvůli odporu mocných zemí to nikam nevedlo. (Spojené státy mají pravomoc bránit obojí.)