Elden Ring Hero „Let Me Solo Her“ říká, že DLC Shadow of Erdtree může konečně ukončit neúnavné zabíjení Malenia

Před dvěma lety jsme se dozvěděli o jednom z největších videoherních hrdinů všech dob: muži, který na hlavě nenosí nic jiného než džbán.

jeho jméno? Dovolte mi ji sólo. měna? Přesně to, co jeho jméno říká: Stojí před vchodem před nejdrsnějším šéfem Elden Ringu, Malenií, a nabízí, že jménem hráčů, kteří se o to sami snažili, sejme krutého válečníka nakaženého Crimson Rot.

Nyní, téměř o dva roky později, je tu Let Me Solo Her (LMSH). Stále bojujeme s Malenií Jménem lidu. Ale jeho dny zabíjení v Malenii mohou brzy skončit, a to díky nedávnému oznámení prvního velkého příběhového oblouku v Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Poprvé jsme mluvili s LMSH v dubnu 2022, mluvili s ním znovu prostřednictvím e-mailu po oznámení DLC a ano, celou tu dobu později stále bojuje s Malenie. to není každý Udělal, ale řekl nám, že má v tuto chvíli v Elden Ringu asi 1200 hodin a „zatím ho pravděpodobně překonal asi 6000-7000krát“. Loni v dubnu se mu podařilo hru porazit pomocí modu, který z každého nepřítele udělá malinyu.

Ale když Shadow of the Erdtree v červnu padne, LMSH připouští, že je konečně čas přejít z Malenia. Nejprve si chce zahrát nové DLC. Nazval nový trailer „úžasný“ a řekl, že „nešel tak, jak jsem si myslel, že to půjde.“ Jeho nadšení je pochopitelné – je velkým fanouškem dalších her FromSoftware a jejich DLC.

Cítím, že to bude nepřítel, který může krást helmy

„Soulslike hry mají za sebou historii, kdy jejich DLC byla nejlepší součástí hry, a jsem si jistý, že Mr. [Hidetaka] Mijazaki [Elden Ring game director] „Dá nám to další mistrovské dílo,“ říká.

Zejména LMSH v celém traileru intrikovalo neznámé nepřátele, zejména tajemnou rudovlasou postavu na konci. Miyazaki nám potvrdil, že tato postava se jmenuje Messmer a že jde o „hlavní postavu“ v DLC, která „stojí na stejné úrovni jako ostatní polobozi a děti Mariky“. LMSH také zachytil Messmerovu údajnou zdatnost a řekl nám, že „nový šéf je obzvláště vzrušující, protože může být ztraceným bratrem Malinie a jemu rovný v obtížích.“

Zeptejte se ho, co si myslí o těchto absolutních zvěrstvech:

V DLC Elden Ring's Shadow of the Erdtree se objevuje nový nepřítel, kterého bychom nikdy za žádných okolností nechtěli potkat.

„Mám pocit, že by to byl nepřítel, který by mohl krást helmy,“ odpověděl LMSH.

Je také nadšený z některých nových nabízených položek, jako jsou sady brnění, protože „má rád rytířskou estetiku“ a je opravdu nadšený z „vrhací mísy/džbánu, která exploduje“ – což se hodí vzhledem k obvyklému výběru pokrývek hlavy LMSH.

Když Shadow of the Erdtree padne, není absolutně pochyb o tom, že LMSH bude hrát celou cestu. Přestože si vytvořil řadu různých osobností, očekává, že bude hrát na svém hlavním účtu Leave Me Her Solo, protože „rád má vše na jednom účtu“.

Pokud se ale Messmer nebo jiný boss prokáže jako druhá malinia z hlediska obtížnosti, nabídne jim, aby šli také na sólo? Ještě si není jistý. „Každý ví, že FromSoft rád dělá z DLC šéfů nejsilnějších (např. Gaela),“ říká. „Výzvu vítám a doufám, že si obtížnost užijí i noví fanoušci tohoto žánru. Nejsem si jistý, jestli do toho zatím půjdu sám s nejnovějším šéfem. Musím se podívat, jaký je šéf.“ „

Ať už je v DLC před námi cokoli, vypadá to, že Let Me Solo Her je konečně připraven přejít od aktivity, která z něj udělala legendu komunity. Svá dobrodružství v boji s Maleniasem popisuje jako „velkou radost“, ale přiznává, že po tisících pokusů „už mám boje s Maleniasem dost.“

Rebecca Valentine je hlavní reportérkou IGN. Máte tip na příběh? Pošlete jej na [email protected].