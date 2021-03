Pragusa.One nový evropský startup má jedinečnou obchodní strategii – AirlineGeeks.com

[ Airlines ] Autor: Taylor Raines

Pragusa.One nový evropský startup má jedinečnou obchodní strategii

Pragusa.One je nejnovější letecká společnost z Evropy, jejíž obchodní strategie vyvolává určité obočí. Společnost má být uvedena na trh v červnu 2021 a bude mít sídlo v Praze v České republice a v chorvatském Dubrovníku a plánuje použít letadla Airbus se širokým tělem plně vybavená sedadly prémiové ekonomiky.

Jedinečná letecká společnost byla vytvořena britskou společností, která má v úmyslu požádat o certifikaci leteckého operátora (AOC) v dubnu. Společnost údajně již posílila pobídky pro obě letiště. Zahájení projektu v červnu je však optimistické a není jisté, zda jeho obchodní plán bude receptem na úspěch.

Pragusa.One, kombinace „Prahy“ a historického názvu Dubrovníku „Ragusa“, plánuje zahájit provoz se čtyřmi pronajatými letadly Airbus pro službu, včetně dvou A330-300 a dvou A350-900. Ačkoli si společnost pronajímá letadla pro své letní uvedení na trh, chce do roku 2024 získat čtyři stálá letadla Jedna míle po druhé„O koupi již jedná.

Zatímco výběr letadel je u letů na dlouhé vzdálenosti běžný, jejich konfigurace je jedinečná. Místo několika kabin bude letadlo Pragusa.One obsahovat jednu třídu 251 sedadel prémiové ekonomiky. Pro srovnání, Air France vybavila svá letadla A350-900 266 sedadly Economy, 24 sedadly Economy a 34 sedadly Business Class. Společnost French Bee mezitím vlastní prémiovou ekonomiku A350 Economy Seater A350.

I když strategie Pragusa.One není neznámá, je otázné, protože stezky založené na prémiovém cestování nejsou snadno udržovatelné. Například společnost Singapore Airlines provozuje A350-900ULR ze Singapuru do New Yorku, San Franciska a Los Angeles se 67 místy k sezení a 94 místy v prémiové ekonomice, ale snaží se naplnit svá letadla kvůli nižší poptávce po prémiových třídách. Kromě toho měla Qatar Airways kdysi A319 se specializovanými obchodními místy létajícími mezi Dauhá a Londýnem, což se ukázalo jako nerentabilní.

Letecká společnost plánuje provozovat dálkové trasy pro rekreační i obchodní centra ve Spojených státech, Asii a Africe, takže se zdá, že společnost Bragosa chce prodávat různým cestujícím.

Jak však ukazuje historie, tyto typy dlouhodobých startupů jsou zřídka ziskové a jednoduše nejsou udržitelné. Například společnost WOW Air zastavila provoz po letech finanční krize kvůli vysokým provozním nákladům a nižší poptávce a společnost Eurowings musela z podobných důvodů zkrátit své dálkové lety. Nor se mezitím po celá léta ocitl na pokraji zhroucení, které se od začátku pandemie zhoršuje. Společnost Pragusa.One však vidí mezeru na trhu dálkových operací mimo Prahu a Dubrovník a plánuje ji využít.

Otázkou tedy zůstává: jen proto, že společnost vidí potenciální mezeru na trhu, je tato mezera dostatečně velká, aby uspokojila poptávku nezbytnou k udržení letecké společnosti nad vodou? Na základě rozhodnutí Českých aerolinií zrušit přímé lety mezi New York JFK a Prahou lze předpokládat, že chybí poptávka, zejména poptávka po prémiových sedadlech.

Navíc čeští obchodní cestující, u nichž je větší pravděpodobnost, že cestují v prémiové třídě, možná nebudou chtít downgradovat Prahu, když mohou využít obchodní třídu Lufthansa z nedalekého Mnichova. A je nepravděpodobné, že by si jezdci rozpočtu dovolili dodatečné náklady na zaplacení prémiových sedadel, a to i na nonstop silnici. Vzhledem k těmto faktorům je pochybné, že dopravce bude schopen plnit letadla, zejména z velmi sezónních měst Praha a Dubrovník; I když nepřekvapuje nabídka dálkových a nízkofrekvenčních letů do oblíbených turistických destinací, poptávka není vždy celoroční. Nemluvě o tom, Bragosa. Jeden chce vzlétnout uprostřed pandemie, která pozastavila většinu mezinárodních dálkových letů, takže na trhu skutečně existuje omezení.

Společnost se pravděpodobně spoléhala na svůj obecný produkt „cestovní produkty šité na míru“. S možnostmi 7denních a 14denních prohlídek, spolu s pravidelnými okružními exkurzemi v Praze, by se dalo doufat, že přiláká zákazníky itinerářem + exkurzním balíčkem. Trh se zájezdy však bude v nižších měsících cestování stále chybět.

Bragosa: Výběr jednoho letadla je dobrý, ale jeho operační strategie není historicky úspěšná. Dlouhé lety plné sedadel prémiové ekonomiky jsou nákladově citlivým trhem a receptem na finanční ztrátu. Praha a Dubrovník jsou sezónní destinace a je nepravděpodobné, že by cestující za rozpočet platili za prémiová sedadla, a obchodní cestující mají jiné možnosti mimo blízká letiště, což z Prahy dělá obtížný plán. Letecká společnost by potřebovala najít zákazníky, čehož by bylo možné dosáhnout prostřednictvím sdílení kódů nebo jiných partnerství, ale i zajištění těchto partnerství by bylo obtížným výkonem. I když je zajímavé vidět, jak začínající podniky zpochybňují současný stav a inovují průmysl, existuje historicky ověřený vzorec pro úspěch, který nemusí být.