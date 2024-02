Produkce: Tom Wilson je v postprodukci rumunsko-českého filmu „The Dark Ages“.

Temné věky Filmové události se točí kolem svobodné matky (Angela) se třemi dcerami, jejichž život se obrátí naruby kvůli náhlému příchodu rumunského umělce, který se vrací z New Yorku do Bukurešti. Carmen Dumitru, postarší umělkyně, plánuje odhalit hluboce zakořeněné spiknutí o roli umění ve společnosti prostřednictvím filmu, na kterém pracuje, „filmu, který ukončí všechny filmy“. Jak natáčení postupuje, Angelina nejstarší dcera Sarah je stále více vtahována na svou oběžnou dráhu a obrací normální rodinný život vzhůru nohama. Scénář napsali Tom Wilson a Loredana Novak.

„Chtěl jsem natočit film řízený zápletkou, který by měl zvláštní, esoterickou podstatu,“ řekl Tom Wilson FNE. „O historii estetiky je toho hodně, ale doufejme, že je toho dost na to, aby to lidi pobavilo, i když je nezajímají dějiny umění nebo neortodoxní teorie paní Dumitruové. Zároveň doufám, že film lidem dá dostatek přemýšlet o kultovním ‚sebevyjádření‘. Určitě to vyvolává některé složité otázky o hodnotě kinematografie a kreativity obecně.

Hlavní postavy hrají Ona Toma, Diana Gorjean a Kuzmina Lerka, v obsazení nechybí Otilia Siwijak a Eva Maria Christian. Cătălin Cristutiu, pravidelný spolupracovník Radu Jude, edituje.

Produkují Corneliu Porumboiu a Roxana Garrett, českými koproducenty jsou Tomáš Michalek a Martina Nitíková. Anda Ionescu je výkonným producentem. Rozpočet je přibližně 666 000 EUR, částečně pokrytý produkčními granty od Rumunského filmového centra (CNC) a Český filmový fond.

Temné věky Byl vyvinut pod pracovním názvem Quijotův poslední film Na bienále filmové vysoké školy ve Venice a filmové laboratoři v Turíně. Film se natáčel od 5. července do 2. srpna 2021, během 24 natáčecích dnů. Vydání je naplánováno na druhou polovinu roku 2022.

První film Toma Wilsona Bukurešťský zážitek / Bukurešťský zážitek obdržel jsem Gobo Award Za nejlepší dokumentární film roku 2014. Jeho druhý film Matthew Mark Luke John, nezávislý celovečerní film natočený v Rumunsku v rumunském jazyce s neprofesionálním obsazením, byl nominován za nejlepší výkon na londýnském filmovém festivalu Raindance 2019 a získal cenu za nejlepší nezávislý film a nejlepší herečku na Los Angeles Film Awards a také za nejlepší Celovečerní film na londýnském filmovém festivalu 2019. Filmový festival v Los Angeles. Stockholmský festival nezávislých filmů. Tom Wilson žije v Bukurešti 20 let.

Informace o výrobě:

projekt:

Film 42 km (Rumunsko)

Přidružený výrobce:

Filmy v kině (Česká republika)

Kredity:

Režie: Tom Wilson

Scénář a dialog: Tom Wilson, Loredana Novak

DoP: Bogdan Filip

Střih: Katalin Christuccio

Scénografie: Sonja Constantinescu, Anka Miron

Módní návrháři: Sonia Constantinescu a Anka Miron

Hrají: Ona Toma, Diana Gorjian, Kuzmina Lerka, Otilia Siwijak, Eva Maria Christian