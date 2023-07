Ušetřete 80 $ na OLED přepínači během Prime Day 2023

Pokud budete jednat rychle, můžete havarovat Nintendo Switch OLED Na Amazonu za 279,99 $, když při placení použijete kód CREATORFAVPD. Normálně 349,99 $, ale s tímto kódem (uživatel Twitteru upoutal naši pozornost @zaměstnanec) činí přepínač OLED levnější než standardní model kapesního počítače Nintendo.

Nintendo Switch OLED Nintendo Switch OLED vylepšuje ruční konzoli o lepší zvuk, 7palcový OLED displej a vylepšený stojánek.

Model OLED je podobný svému standardnímu protějšku, ale nabízí mnoho vylepšení, včetně větší a jasnější obrazovky, lepšího zvuku a robustnějšího stojanu.

I s příchodem výkonnějších her, jako je Steam Deck a Asus ROG Ally, je Switch stále jediným (oficiálním) místem, kde můžete zažít tituly Nintendo první strany, jako je The Legend of Zelda: Kingdom’s TearsA Dread MetroidA Mario + Rabbids jiskří naděje.

Nemůžeme zaručit, jak dlouho tato dohoda potrvá, ale je to skvělá příležitost, pokud uvažujete o investici do upgradu kapesního počítače Nintendo. Pokud mezitím potřebujete nějaké hry pro svůj nový Switch, našli jsme nejlepší nabídky videoher a bezplatných her, které můžete získat během Amazon Prime Day. Nebo pokud hledáte nové herní vybavení, odhalili jsme nejlepší herní myši, herní náhlavní soupravy a herní monitory dostupné během dvoudenní akce.

