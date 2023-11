Davis Cup: Velká Británie udělila divokou kartu do skupinové fáze soutěže 2024 | Novinky z tenisu

Velká Británie dostala divokou kartu, aby se kvalifikovala do skupinové fáze příštího ročníku Davis Cupu.

Od zavedení nového systému v roce 2019 je to již potřetí, co tým Leona Smithe dostal volný vstup, což znamená, že se vyhnou kvalifikačnímu zápasu v únoru a kvalifikují se přímo do první části finále v září, kde pravděpodobně se opět kvalifikují do hostitelské skupiny.

Tento rok viděl rekordní davy v Manchesteru, když Británie porazila Austrálii, Švýcarsko a Francii a zajistila si své místo ve čtvrtfinále v Malaze tento týden.

Objevila se však kritika nižšího počtu diváků na zápasech, které se neúčastní Británie, video s prázdnými místy, které zveřejnil trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka, vyvolalo další kritiku hracího systému.

Pobyt Británie v Malaze byl krátký, protože čtvrteční prohra 2:0 se Srbskem ve čtvrtfinále ukončila její naděje na opětovný zisk poháru.

Španělsko dostalo také divokou kartu, finále zůstalo na další rok v Malaze, zatímco Itálie a Austrálie, letošní finalisté, se kvalifikovaly přímo do skupinové fáze.

Billie Jean King Cup: GB se dostane do střetu s Francií

Mezitím Velkou Británii čeká odveta s Francií v dubnové kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové.

Tým Anne Keothavongové letos v Coventry porazili stejné soupeřky, Katie Poulter prohrála s Caroline Garciaovou a Harriet Dart prohrála s Garciaovou a Alize Cornetovou.

Británie porazila Švédsko na začátku tohoto měsíce, aby se vyhnula sestupu, ale příští rok bude zápas obtížnější kvůli hostování ve Francii, což může znamenat, že se od 12. do 13. dubna odehraje zápas na antukových kurtech.

Poulter se v této sezóně etablovala jako britská hráčka číslo jedna, zatímco Keothavong musí počkat, zda bude k dispozici Emma Raducanu, která se po šesti měsících po operacích zápěstí a kotníku má vrátit.

Raducano možná bude muset hrát, aby se mohlo příští léto zúčastnit olympijských her v Paříži.

Sevilla bude příští rok v listopadu opět hostit finále za účasti 12 týmů. Obhájce titulu Kanada a vicemistryně Itálie si již zajistily dvě místa vedle hostitelského Španělska a České republiky.

