Zatímco hlavní hra Halo Infinite hra pro více hráčů Tento zážitek si rychle získal srdce mnoha hráčů na Xboxu a PC a mnoho fanoušků bylo frustrováno tím, jak to udělat. Halo Infinite postup pro více hráčů je nudnější, než by bylo potřeba. Výzvou řízený postup ve hře byl dosud obtížně zvládnutelný, a protože každodenní výzvy „hraj jeden zápas“ vám dávají pouze 50 zkušenostních bodů, je velmi obtížné dosáhnout hmatatelného pokroku. Infinite Halo Battle Card Jakmile splníte všechny týdenní výzvy.

V reakci na tyto problémy, komunitní manažer 343 Industries, John „Unyshek“ Junyszek, oznámit Vývojáři každý den zvyšují množství XP, které hráči vydělají během prvních šesti zápasů. Hráči dostanou 300 XP za odehrání prvního zápasu, 200 XP za odehrání druhého a třetího zápasu a 100 XP za odehrání čtvrtého, pátého a šestého zápasu. Jakékoli další zápasy hrané v ten den budou odměněny 50 XP. Tato změna hráčům usnadní zvýšit hodnost Battle Pass, protože každý den získají plnou úroveň pouhým odehráním šesti zápasů (každá úroveň vyžaduje Battle Pass 1000 XP).

První zápas = 300 XP

Druhá hra = 200 XP

Třetí hra = 200 XP

Čtvrtá hra = 100 XP

Pátá hra = 100XP

Šestý zápas = 100XP

Sedmá + hra = 50XP Myslíme si, že toto zvýšení pomůže zpracovat tyto pomalejší počáteční platby a zároveň bude těžit z vašeho skoku do každého dne. – John Junicek (@Unyshek) 30. listopadu 2021

Junyszek poté uvedl, že 343 Industries ví, že „mnozí z vás chtějí větší změny a my jsme odhodláni to udělat“, ale poznamenal, že „to bude nějakou dobu trvat“. Je však skvělé vidět, jak vývojáři udělali velké zlepšení, jako je toto, protože tato změna nepochybně učiní vaši neustálou časovou investici do Halo Infinite ještě přínosnější.

Halo Infinite multiplayer je jedním z nich Nejlepší hry pro střílečky pro Xbox Je nyní k dispozici, a protože je zdarma ke hraní, může si jej každý vyzvednout a vyzkoušet. Je k dispozici na Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One a Windows PC prostřednictvím Steamu i Microsoft Store. Hru lze hrát i skrz Cloudové hry pro Xbox Navíc.