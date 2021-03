Korea a Spojené arabské emiráty spolupracují na vodíkové ekonomice

Jižní Korea podepsala 4. března se Spojenými arabskými emiráty dohodu o spolupráci v oblasti vodíkové ekonomiky, čímž rozšířila své partnerství, které je v současné době zaměřeno na jadernou energii, ropu a plyn.

Během online fóra pro průmyslovou a energetickou spolupráci mezi Korejí a SAE podepsali jihokorejský ministr obchodu, průmyslu a energetiky Song Yun Mo a emirátský ministr průmyslu a pokročilých technologií Al-Jaber memorandum o porozumění o výměně předpisů a politik týkajících se obchodu s vodíkem a jejich vývoj. Kanál spolupráce mezi agenturami na podporu vodíkové ekonomiky obou stran – H2Korea a Hydrogen Alliance.

Song uvedl: „Korea prosazuje iniciativu„ Zelená nová dohoda “, protože nedávno stanovila plán pro vodík a první zákon o vodíku na světě, zatímco Spojené arabské emiráty prosazují„ Energetickou strategii do roku 2050 “, [the agreement] Oběma stranám to umožní posílit jejich partnerství v novém energetickém odvětví, včetně vodíku. ““

Ministři průmyslu také podle korejského ministerstva průmyslu diskutovali o dalších partnerstvích v oblasti digitálního zdraví a životně důležitých průmyslových odvětvích, jakož i inteligentní výrobě, elektronickém obchodování a umělé inteligenci. Ministři se také budou střídat, aby každé dva roky uspořádali strategické setkání.

Zasedání kulatého stolu generálních ředitelů se zúčastnili prezidenti osmi korejských společností – GS Caltex, GS Energy, Hanwha Solutions, Samsung Engineering, SK Engineering & Construction, Lotte Chemical, Korea National Oil Corp a H2Korea. Diskutovali o udržitelném rozvoji vodíkových palivových článků s Abu Dhabi National Oil Company a vyměnili si názory na otázky obnovitelné energie a změny klimatu s Masdar Clean Energy, globálním vývojářem a provozovatelem projektů obnovitelné energie v komunálním měřítku.

Podle ministerstva průmyslu činil korejský obchod se zbožím a službami se SAE v loňském roce 9,4 miliardy USD. Spojené arabské emiráty jsou 21. obchodním partnerem Koreje.

Na oslavu dokončení jaderné elektrárny v Barakahu v letošním roce – první jaderné elektrárny ve Spojených arabských emirátech a prvního případu vývozu jaderné energie z Koreje – vytvořil Song „Poradní výbor pro vývoz jaderných elektráren“, aby zdvojnásobil exportní aktivity zemí. Včetně České republiky a Polska.

Úředník ministerstva průmyslu uvedl: „Když se Korea blíží získávání zakázek na jaderné elektrárny v zahraničí, včetně České republiky, a reaguje na rostoucí zájem malých a středních jaderných elektráren o zahraniční trh, byl vytvořen výbor propagovat systém vývozu jaderných elektráren a podporovat vývozní aktivity výrobců dílů Jaderné elektrárny. “

Ve spolupráci s výborem spustilo ministerstvo průmyslu web (www.k-next.kr), Jako zahraniční zákazníci a kupující mají přístup k informacím o částech jaderných elektráren vyráběných korejskými společnostmi.

„Zřízením komise bude veřejný a soukromý sektor schopen v plné síle spolupracovat na vývozu korejských jaderných elektráren,“ uvedla náměstkyně ministra pro energii a zdroje Jo Young-joon.

Korea Herald News Network / Asie